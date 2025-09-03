Megfosztaná díszpolgári címétől Kéri Lászlót egy fideszes képviselő

díszpolgár;XIII. kerület;díszpolgári cím;Kéri László;Zsigmond Barna Pál;

2025-09-03 16:53:00 CEST

Zsigmond Barna Pál fideszes országgyűlési képviselő és Kovács Balázs Norbert miniszteri biztos szerint a politológus olyan sértő kifejezést tett a fideszes szavazókra, amely miatt méltatlanná vált a címre.

„Kovács Balázs Norbert miniszteri biztos, választókerületi elnök úrral közösen kezdeményezzük Kéri László díszpolgári címének visszavonását” – közölte Zsigmond Barna Pál fideszes országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán.

Szerintük ugyanis a politológus a közelmúltban olyan kijelentést tett, amely sértő a fideszes szavazókra nézve. „Ha aki eddig büszke volt rám, hogy Fidesz-szavazó vagyok, az most ilyen kínosan, mint a pestisessel, úgy viselkedik, annak nagyon nagy jelentősége lehet a választási részvétel aktivitására. Olyan hangulatnak kell lenni a választás előtt, ahol nyilvánvalóan kínosnak kell lennie, hogy te még mindig fideszes vagy” – fogalmazott Kéri egy augusztus eleji interjújában.

Ezekre a kijelentésekre kormánymédia is ráugrott – mások mellett a Magyar Nemzet és a HírTV –, kiforgatva a fentebb idézett sorait, mintha Kéri László azt mondta volna, hogy úgy kell bánni a fideszesekkel, mint a pestisesekkel, akiknek „megszégyenítésével csökkenteni lehet a kormánypárt szavazóinak aktivitását”.

„Kéri László 2015 óta a XIII. kerület díszpolgára. Meggyőződésünk szerint ezzel a kijelentésével méltatlanná vált erre a címre, ezért hivatalosan is kezdeményeztük a cím visszavonását Tóth József polgármester úrnál és a Képviselő-testületnél” – írta posztjában Zsigmond Barna Pál.