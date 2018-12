Brüsszel aggódik a magyar helyzet miatt

Az Európai Bizottság az uniós szerződések őreként továbbra is használni fog minden rendelkezésére álló eszközt – mondta Margarítisz Szkínász.

Az Európai Bizottság osztja az Európai Parlament jelentésében Magyarországgal kapcsolatban megfogalmazott aggodalmakat, különös tekintettel az alapjogokra, a korrupcióra, a romákkal szembeni bánásmódra és az igazságszolgáltatás szabadságára – jelentette ki Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság (EB) vezető szóvivője hétfőn Brüsszelben, a magyarországi tüntetésekkel kapcsolatos újságírói kérdésre válaszolva. Az MTI összefoglalója szerint Szkínász elmondta, hogy a bizottság „a párbeszédet előmozdító tanácsokkal” járult hozzá az EU-tagországok uniós ügyekért felelős minisztereinek decemberi találkozójához, amelyen a tanács véleménycserét folytatott az unió alapértékeinek magyarországi tiszteletben tartásáról. Most a tanácson a sor, hogyan folytatja tovább a tárgyalásokat – tette hozzá. Szkínász kijelentette, hogy a brüsszeli bizottság kész megosztani információit a tagországok minisztereivel minden Magyarországgal kapcsolatos lépésükhöz. Emellett leszögezte: az Európai Bizottság az uniós szerződések őreként továbbra is használni fog minden rendelkezésére álló eszközt. Az uniós testület eddig is élt ezekkel az eszközökkel, aminek a következményeképpen kötelezettségszegési eljárások sora folyik Magyarország ellen – tette hozzá a szóvivő.