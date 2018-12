Az ellenzék rendkívüli parlamenti ülést és vizsgálóbizottságot kezdeményez

Szabó Tímea szerint a parlamenten kívüli eszközök között szóba jöhet az útlezárás, a sztrájk, közintézmények elfoglalása és minden egyéb erőszakmentes polgári engedetlenség.

Rendkívüli parlamenti ülést és vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi az ellenzék, mert értékelésük szerint több országgyűlési képviselő mentelmi jogát is megsértették a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) székházában. A Jobbik, az MSZP, a DK, az LMP és a Párbeszéd képviselője hétfőn a házbizottság ülése után az MTI tudósítása szerint azt mondta, a rendszerváltás utáni magyar demokrácia történetében példátlan események történtek, jogtiprásnak, jogsértésnek tartják, hogy fegyveres biztonsági őrök országgyűlési képviselőket bántalmaztak. Az ellenzéki politikusok hangsúlyozták: minden parlamenten belüli és kívüli eszközt felhasználnak a jelenlegi rezsimmel szemben, hogy helyreállítsák a jogállamiságot, a demokráciát, az Országgyűlés működését. Hangsúlyozták, hogy erőszakmentesen kívánnak tiltakozni. Tóth Bertalan, az MSZP elnöke, frakcióvezető beszámolt arról, hogy a házbizottság ülésén megtárgyalták Kövér László házelnök javaslatát annak a hét országgyűlési képviselőnek a megbüntetéséről, akik a múlt hétfőn az ellen tiltakoztak a parlamentben, hogy egy szavazással döntenek az ellenzék több mint 2900 napirend-módosító javaslatáról. A büntetés véglegessé vált, a képviselők átlagosan a havi fizetésük egyharmadát kapták büntetésként, amelyet majd levonnak tőlük – ismertette, jelezve ugyanakkor, hogy szerinte Kövér Lászlót is meg kellene büntetni, mert illetlen szavakkal beszélt az egyik képviselőről. Közölte, hogy az ellenzék felvetette a házbizottság ülésén – de a javaslatot nem fogadták el –, arról is tárgyalni kellene, hogy súlyos jogsértés történt hétfőn, felfegyverzett biztonsági őrök országgyűlési képviselőket bántalmaztak az MTVA székházában. Hozzátette, hogy



az országgyűlési képviselők élve képviselői jogaikkal információhoz akartak jutni a köztelevízió működésével kapcsolatban és be akartak olvasni öt pontot a tévében, nekik ehhez joguk volt.

Tóth Bertalan szerint országgyűlési képviselőket csak bűncselekmény vagy szabálysértés esetén, tettenéréskor veheti őrizetbe a rendőr. Kényszerintézkedésre pedig akkor jogosult a rendőr, ha a képviselő ellenáll – magyarázta. Véleménye szerint a rendőrség is súlyos mulasztást követett el, mert nem intézkedett akkor, amikor több képviselő is bejelentést tett arról, hogy hivatalos személy elleni erőszak történik. Vadai Ágnes, a DK frakcióvezető-helyettese beszámolt arról, hogy legalább 20 országgyűlési képviselő mentelmi jogát sértették meg, és frakciótársát, Varju Lászlót leteperték a biztonsági őrök. Elmondta, hogy



javasolják rendkívüli parlamenti ülés összehívását a múlt szerdai parlamenti ülésvezetés, a képviselői kártya nélkül működő szavazógépek, illetve a képviselők mentelmi jogának hétfői megsértése miatt.

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke, frakcióvezető közölte: ha Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya nem határolódik el még a nap folyamán attól, hogy ellenzéki képviselőket bántalmaztak, akkor egyértelművé válik: a jogállam látszatát sem akarják már fenntartani. Ha ez Fidesz-KDNP-s képviselőkkel történik, akkor a kormány részéről biztos, hogy „nem a teljes kussolás” a válasz – fogalmazott. Elmondta, hogy



parlamenti vizsgálóbizottság felállítását is kezdeményezik a képviselők mentelmi jogának megsértése miatt. Ha ez nem valósul meg, akkor civilekkel hoznak létre egy ilyen bizottságot.

Szerinte nem zavarták meg a tévé működését. Rámutatott: a képviselőknek joguk van belépni a közintézményekbe és a történések alatt folyamatos volt az M1 adása. Farkas Gergely, a Jobbik frakcióvezető-helyettese elmondta: a Jobbik támogatja a vizsgálóbizottság felállítását és a rendkívüli ülés összehívását, valamint helyesnek tartja, hogy a képviselők élni kívánnak minden parlamenten belüli és kívüli eszközzel. Keresztes László Lóránt, az LMP társelnöke, frakcióvezető úgy értékelt, „a demokrácia fekete napjait éljük”, az ellenzéki pártoknak pedig kötelessége egymás mellé állniuk. Szerinte a múlt heti parlamenti ülésen a képviselők törvény adta lehetőségeikkel éltek, amikor tiltakoztak egy gyalázatos törvényjavaslat – a munka törvénykönyvének módosítása – jogszerűtlen áterőltetése ellen. Gyalázatosnak és elfogadhatatlannak tartják a képviselők megbírságolását – mondta. Jelezte, hogy Demeter Mártával, az LMP másik társelnökével



felkeresik a nap folyamán az Országos Rendőr-főkapitányságot és felszólítják az illetékeseket, hogy biztosítsák Magyarországon a törvényes rendet.

Azt is tudni szeretnék, mi akadályozta meg a rendőröket eddig ebben és miért nem engedték be őket az MTVA székházába. Hiller István, az Országgyűlés szocialista alelnöke közölte: minden parlamenten belüli és kívüli törvényes eszközzel érdemes megvédeni a demokráciát. Kérdésre válaszolva Szabó Tímea elmondta, hogy



a parlamenten kívüli eszközök között szóba jöhet az útlezárás, a sztrájk, közintézmények elfoglalása és minden egyéb erőszakmentes polgári engedetlenség.

Keresztes László Lóránt szerint a szakszervezeteknek kell „felemelni a zászlót” és mögéjük kell beállni a pártoknak. Több képviselő is szóvá tette, hogy Kövér László nem vett részt a házbizottság utóbbi ülésein.