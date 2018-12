Kétezer emberről mondták már ki az ítéletet: életük végéig Erdogan börtöneiben maradnak

A tüntetések már nem a rabszolgatörvény, hanem az elmúlt nyolc év politikája ellen folynak - említik meg több helyütt is.

Bár a magyarországi tüntetések kezdetén a külföldi sajtó még keveset foglalkozott az itthoni történésekkel, most már napról napra mind nagyobb teret szentel a magyarországi tüntetéseknek. A német nyelvű sajtótermékek különösen sokat foglalkoznak az elmúlt napok történéseivel. A német Märkische Allgemeine Zeitung megállapítja, napok óta tízezrek vonulnak az utcára Magyarországon, hogy a jobboldali nacionalista Orbán Viktor politikája ellen tüntessenek. Az Európai Unió eddig nem bántotta a magyar kormányfőt a jogsértések miatt, de véget kell venni ennek a gyakorlatnak. A Timot Szent-Ivanyi által jegyzett cikk megállapítja, „végre felébredtek a magyarok”. Sokáig az a benyomásunk lehetett, hogy az egykor oly büszke nemzetet Orbán Viktor és a Fidesz a mészárszékre küldik, ahol a demokráciát kedvük szerint „filézik”. Most azonban a rabszolgatörvény miatt sokan mentek az utcára. A szerző megállapítja, mindaz, ami az elmúlt években Magyarországon lejátszódott, ékes példája annak, hogyan alakítják át a demokráciát autokrata rezsimmé. A német ARD televízió azt emelte ki, hogy a tüntetéseket már nem csak a vitatott törvények ellen tartják, hanem az emberek az eltelt nyolc év miatt mozdultak meg – idézte az ARD tudósítója, Clemens Verenkotte az egyik tüntetőt. A televízió emlékeztet arra, hogy még a Fidesz szavazói sem értenek egyet a rabszolgatörvénnyel. Megemlítik azt is, hogy a Fidesz szóvivője szerint Soros György gyakorolt befolyást a tüntetőkre. A Die Welt megállapítja, első ízben zárt össze az ellenzék.

Olyan képeket láthattunk Budapestről, mintha forradalom tört volna ki.

A lap címében is megállapítja, a kormány megdöntését célzó felhívás megbukott – „egyelőre”. Az osztrák liberális lap, a Der Standard tényszerűen számol be a tüntetésekről. A lap szerint a megmozdulásoknak nincs vezetője. Utal arra, hogy a korábbi Orbán-ellenes tüntetések egy idő után elvesztették lendületüket. A szintén bécsi Die Presse az osztrák APA hírügynökség hírét idézve szintén azt emelte ki, hogy egységessé vált az ellenzék. A The New York Times címében azt emelte ki, hogy legalább négy parlamenti képviselőt inzultáltak, egyiküket pedig – Varju Lászlót - kórházba kellett szállítani. A lap kitér arra, hogy Orbán Viktor kormányfő 2010 óta fokozatosan építette le a demokratikus alapintézményeket, csökkentette a bírói függetlenséget, átvette az ellenőrzést az állami és a magánkézben lévő média jelentős része felett, átírta a választási törvényt, amivel a Fidesz járt jól. Mindeddig azonban nem volt példa arra, hogy a kormánypárt erőszakot alkalmazzon ellenfeleivel szemben. A brit Guardian videoriportot is közölt a budapesti eseményekről. A francia Le Monde hosszú cikkben számolt be a tüntetésekről megjegyezvén, hogy a rabszolgatörvény elfogadása miatt vonultak az emberek az utcára. A lap egy fiatal lányt idézett az AFP hírügynökség által, aki megjegyezte: a közszolgálati televíziónak nem a kormány szócsövének kellene lennie, mert a magyarok adóforintjaiból finanszírozzák. A Le Monde szintén megállapította, hogy Orbán Viktor hatalomra kerülése óta hogyan építette le a demokráciát. A lap kitért a CEU elűzésére is. A prágai állami televízió helyszíni tudósításban számolt be a budapesti eseményekről, rámutatva a magyar országgyűlési képviselőkkel szembeni erőszakos fellépésre.