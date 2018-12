Illóolajok segíthetnek, ha túl sokat falt karácsonykor

A karácsony nem éppen a fogyásról és a diéta betartásáról szól. Ilyenkor még a legfegyelmezettebbek is elengedik magukat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehessen mérsékelni a károkat.

Kisebb a „bűnözés”, ha a hagyományos ételek hozzávalóiból legalább néhányat egészségesre cserélünk. Például süteményeknél a vajat, vagy legalábbis az előírt mennyiség egy részét almaszószra, banán- vagy sütötökpürére cseréljük. Ez azért is hasznos, mert így édesíteni is kevésbé kell. Arra pedig cukor helyett választhatunk kalóriaszegényebb édesítőt, például steviát. A vaníliás cukorból pedig nyugodtan kihagyhatjuk a cukrot, azaz vaníliával vagy kivonattal ízesíthetünk – ajánlja a Healthline . Tejszín helyett főzhetünk zsírszegény tejjel, majonéz és tejföl helyett jó megoldás lehet a joghurt. Ha tudjuk, kerüljük az olajban sütést, helyette igyekezzünk főzni, párolni vagy sütőben sütni.

A karácsonyi menü inkább szénhidrátban gazdag, mint fehérjében, de célszerű az arányokat megfordítani. A fehérje segít a teltségérzet elérésében is. Nagy mennyiségben található a halakban, de a babban, a csicseriborsóban, a spárgában és a brokkoliban is. Célszerű a karácsonyi ételek rosttartalmát is megnövelni, mert eltelít, így segít csökkenteni a kalóriabevitelt. Ehhez együnk sok zöldséget, gyümölcsöt és inkább teljes kiőrlésű gabonát.

A kevesebb jobb

Ha már az ünnepek alatt, de akár egy-egy étkezésnél is sokféle ételt „kell” ennünk, legalább a mennyiségekre figyeljünk. Segít, ha kisebb tányérokat használunk, persze nem többször megtöltve. A karácsony elképzelhetetlen sütemények nélkül, de segíthet, ha nem készítünk belőlük sokfélét. A felesleges cukorbevitelt csökkenti, ha cukros üdítők helyett vizet iszunk.

Mozogjunk is!

Együnk lassan, az étkezésre és az ételekre koncentrálva, még véletlenül se nassoljunk például a tévé előtt. Hasznos lehet mély levegőt venni, sőt egy nagy pohár vizet is meginni étkezés előtt, mert kevesebb étel fér utána belénk. A lakomákat futással, de akár sétával, hógolyózással, szánkózással ellensúlyozhatjuk, ezeket ráadásul szórakoztató családi és baráti időtöltéssé is tehetjük. Magas stressz-szint és alváshiány esetén is több ételt kívánunk. Legalább a szünetben próbáljunk kikapcsolni és aludjuk ki magunkat.