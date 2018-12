Hatóság elleni csoportos erőszakkal gyanúsítják – Akár 8 évet is kaphat a CEU-s diák

A rendőrség azt állítja, hogy a férfi a rendőrök felé rúgott, és bal kezével ütött is. Az érintett tagadja ezt.

Négy másik tüntetővel együtt csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsít a rendőrség egy 32 éves kanadai-belga állampolgárságú diákot, aki részt vett a szerdai túlóratörvény elleni tüntetésen – írja a 444.hu . A rendőrség azt állítja, hogy Adrien a rendőrök felé rúgott, és bal kezével ütött is, az érintett viszont tagadja ezt. A portál felidézi: Adrient azután emelték ki a tömegből, hogy valakik jóval a hivatalos tüntetés vége után meggyújtottak egy szánkót a Parlament oldalán felállított karácsonyfa mellett. A rendőrök nem sokkal ezután, 23:40 környékén felszólítás nélkül betörtek a tüntetők közé, hogy hozzáférjenek a lángoló szánkóhoz. Hirtelen tömegjelenet alakult ki, többen a megnyílt sorfal mögé zuhantak. Adrien azt mesélte a 444-nek, hogy épp háttal állt a rendőröknek, amikor megindultak, a nyomás hatására elveszítette egyensúlyát, próbált megkapaszkodni, és végül bezuhant a rendőrsorfal mögé. Az intézkedő rendőrök ezután kiemelték és elvitték. Az éjszakát egy fogdában töltötte, valahol az Örs vezét terétől nem messze. Csoportos hatóság elleni erőszakkal gyanúsítják, 2-8 évet kaphat. Korábban az Origo azt írta , Adrien szemtanúk szerint többször is megütötte a rendőröket. Őrizetbe vétele már a bűnismétlés veszélye miatt is szükségszerű lépés. A hallgató ezt tagadja, és védője nem tud arról, hogy a rendőrségnek bármilyen bizonyítéka volna arról, hogy Adrien rúgott és ütött.