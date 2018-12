Puhán regulázza az autógyárakat az EU

A magyar hatóságok kínai gyártmányú játékbabák ezreit semmisítették meg, mert a törvényben megszabottnál jóval magasabb volt bennük a betiltott, veszélyes vegyi anyagok mennyiség.

Közép- és Kelet Európai régió négy országának közös akciója eredményeként 31 590 kínai babát semmisítettek meg, ezeken kívül elkoboztak több mint 722 ezer egyéb, nagy részben kínai játékot is, amelyek komoly kockázatot jelentettek volna a gyerekere. A hatóságok aggodalmát az váltotta ki, hogy ezek 92 százalékuk rendelkezett CE címkével, ami azt jelenti, megfelelnek az európai egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak. „Örvendetes, hogy a hatóságok elkobozzák a veszélyes játékokat, de sajnos a játszmában vesztésre állnak. A ftalátokat (veszélyes vegyi anyag - lásd keretes írásunk) például már 20 éve betiltották, de még mindig feltűnnek. A gyártók a törvényeket nem tartják be, a kényszerítő eszközök nem elég hatásosak. Közben az ipar kihasználja a szörnyű lassúsággal életbe lépő európai szabályozásokat. A ftalátoknak már hét fajtáját tiltották be a több száz közül” - közölte Tatiana Santos, aki az Európai Környezetvédelmi Irodánál (EEB) a téma specialistája. Nem csak babák, hanem más játékok, és a legkülönfélébb fogyasztási cikkek is tartalmazhatnak veszélyes mennyiségben mérgező anyagokat, miközben a csökkentésük érdekében folytatott erőfeszítések megakadtak. A civil szervezetek szerint ez egyrészt a nem egységes EU szabályok miatt van, másrészt az ipar lobbitevékenységének a következménye. A legtöbb mérgezett áru – darabszámra – azonban valóban a játékok között található, ami azért is különösen veszélyes, mert a gyerekek bőrfelülete testsúlyukhoz képest nagy, így a bőrön keresztül felszívódó anyagok rájuk nagyobb mértékben hatnak. A babák bőre vékonyabb, így jóval gyengébb védelmet nyújt, mint a felnőtteké, és immunrendszerük, idegrendszerük is kevésbé fejlett. Az elmúlt években sorra derül fény arra, milyen veszélyes vegyületek vesznek körül mindennapjainkban minket. Múlt héten a ragacsos műanyagjátékok (slime) majdnem feléről derült ki, hogy nem felelnek meg az európai előírásoknak. Még 2016-ban ellenőriztek 29 országban 5625 különböző terméket, amelyeken nagyon magas arányban tartalmaztak visszavont ftalátokat, ezeket különösen magas kockázatúnak minősítettek. Minden öt játékból egy nem felelt meg az európai törvényi előírásnak, a REACH-nak, azaz az EU 2006-os rendeletének, amely a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szól. Ez 1400 anyagot minősített betiltandónak, de egy évtized múlva még mindig csak mindössze 43-at vontak ki a forgalomból. A karácsonyi veszélyek nem csak a műanyag árukban rejtőznek. Novemberben például a svéd vegyianyag ügynökség azt derítette ki, hogy az ünnepi gyertyák a törvényben megszabottnál jóval magasabb mértékben tartalmaznak ólmot, kadmiumot, paraffinokat, és égéscsökkentő anyagokat.