Mutatjuk, hogy változik a vonatok közlekedési rendje az ünnepi időszakban

December 23-án, 24-én és 25-én az ünnepnapi, míg 26-án a vasárnapi menetrend lesz érvényben. Várhatóan december 21-e, a téli szünet előtti utolsó tanítási nap lesz a legforgalmasabb.

Karácsonykor és év végén változik a vonatok közlekedési rendje – közölte honlapján a MÁV . Mint írják,ésaz ünnepnapi,pedig a vasárnapi közlekedési rend szerint járnak a vonatok. Az év végén és a jövő év elején is lesznek változások:ésaz ünnepnapi,a vasárnapi menetrend érvényes., szerdán már a munkanapokon megszokott időpontokban indulnak a járatok. A korábbi tapasztalatok alapján idén az elővételekkel együtt december 20-tól nőhet a jegyvásárlás. Várhatóan december 21-e, a téli szünet előtti utolsó tanítási nap lesz a legforgalmasabb az ünnepek előtt, de még december 22-én a délelőtti órákban is erős utasforgalomra lehet számítani. Karácsony után december 27-én és 28-án jelentkezhet ismét nagyobb utasforgalom. Az előzetes becslések szerint december 21-én várhatóan több mint 135 ezren, december 27-én több mint 120 ezren, 28-án pedig közel 110 ezren válthatnak vasúti jegyet. Az új év első munkanapja január 2. lesz, ezért a vasúttársaság arra számít, hogy az utasok száma a január 2. és 4. közötti rövid munkahéten is magas lesz. A bérletváltás szempontjából január 4-e és 7-e lehet kiemelkedő, erre a pénztári szolgálat megerősítésével is készül a MÁV-START. Karácsonykor és újévkor Budapesten is változik a tömegközlekedés menetrendje, az erről szóló cikkünket itt találja