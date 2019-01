Májfoltot hormonzavarok is okozhatnak

Sokan ígérik meg maguknak: az új évben egészségesebben, de legalábbis tudatosabban próbálnak élni. Jó hír, hogy ehhez nem feltétlenül kell mindent fenekestül felfordítani.

Az életmódváltást nem kell egy lépésben végrehajtani, apránként akár fájdalommentesen is mehet. A legfontosabb, hogy tudatosítsuk magunkban: az egészséges étrend fenntartása életmód, nem pedig kúra. Nincs szükség önsanyargatásra sem. Nemcsak arra kell ügyelni, hogy minden szükséges tápanyagot megkapjon a szervezet, de az is fontos, hogy finomakat együnk. Az élet élvezetéhez ugyanis az étkezés, az ízek öröme is hozzátartozik. Ezért mindig együnk lassan, odafigyelve. Nem árt tudni, hogy az agynak akár 20 percre is szüksége van, ahhoz, hogy tudatosítsa, ettünk - derül ki a Care2 összefoglalójából.