Kiderült: öregedésgátló hatású egy kedvelt zöldség

A gombák jelentős mennyiségben tartalmaznak olyan antioxidánsokat, amelyek segíthetnek az egészség megőrzése mellett az öregedés késleltetésében is.

A Penn State kutatói 13 gombafaj vizsgálatakor azt találták, hogy nagy mennyiségben tartalmaznak két fontos antioxidánst: ergotioneint és glutationt. Az egyes fajtákban azonban nem azonos mennyiségű az értékes anyag; a vadon élőkben van a legtöbb - írta a Professorhealth.org

"Megállapítottuk, hogy a porciniben a legmagasabb"

- mondta Robert Beelman, a kutatás vezetője.

A gyakoribb gombafajok kevesebb antioxidánst tartalmaznak, de még mindig többet, mint más ételek - mondta Beelman, hozzátéve, hogy a jótékony hatásuk hő hatására is megmarad. Az eredmények szerint a két antioxidáns aránya is összefügg, a glutationban gazdag gombák ergotionein-tartalma is magasabb.

A szervezet energiaképző folyamatai közepette úgynevezett szabadgyökök keletkeznek, amelyek károsíthatják a sejteket, a fehérjéket és még a DNS-t is. Az antioxidánsok ennek ellensúlyozására alkalmasak.

Beelman szerint a jövőbeli kutatások segíthetnek a Parkinson- és az Alzheimer-kór kialakulási valószínűségének csökkentésében.

"Az már látható, hogy azokban az országokban, ahol több ergotionein szerepel az emberek étrendjében, mint például Franciaországban és Olaszországban, alacsonyabb az idegrendszeri betegségek előfordulása, míg ahol ezeknek az antioxidánsoknak alacsonyabb a fogyasztása, így például az Egyesült Államokban, nagyobb a Parkinson- és az Alzheimer-kór kialakulásának valószínűsége"

- mondta Beelman.

A kutató hozzátette, hogy azt azonban, hogy ennek van-e ok-okozati összefüggése, még nem tudják. Azokban az országokban, ahol alacsony az ilyen betegségek előfordulási valószínűsége, napi 3 milligramm antioxidánst fogyasztanak, ami öt gombát jelent naponta.