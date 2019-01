Koncentrációs zavart is okozhat a pajzsmirigy betegség

Igazi szuperétel a méhek által gyűjtött és átalakított csodaszer. A propolisznak számos, klinikailag is igazolt jótékony hatása van.

A propolisz vagy méhszurok egy ragacsos, barnás vagy sárgás, de akár piros, zöld, fekete színű anyag, amit a méhek a nektárgyűjtési szünetekben szednek össze a fák rügyeiről, a levelek tövéről, hogy átalakítva a kaptáruk védelmében és javítására használjanak. Lényegében beragasztják vele a bejáratokat, így védi a közösséget a kórokozóktól és a rovaroktól, antiszeptikus hatásával pedig a kaptáron kívül és belül is a különböző fertőzésektől - írta a Dívány

Miért is?

Gyantákat, balzsamokat, esszenciális olajokat, pollent és még sok fontos természetes összetevőt tartalmaz. Igen magas a flavonoidtartalma, sok gyulladáscsökkentő kalkont és terpént tartalmaz, de gazdag B1-, B2-, B6-, C-, E- és K-vitaminok mellett magnéziumban, kalciumban, cinkben, vasban is.

Rendkívül hatékony a különböző fertőzések és élősködők ellen, ez nem meglepő, hiszen ezzel céllal gyűjtik és készítik a méhek is. Egy klinikai vizsgálatban az egysejtű Giardia élősködő által okozott (hasmenéssel és más gyomorpanaszokkal járó) giadiosisnál a propoliszos kezelés hatékonysága 52-62 százalék között mozgott, míg a hagyományos gyógyszer hatékonysága mindössze 40 százalékos volt. Szintén nagyon jó eredményeket mutatott a méhszurok az igen elterjedt Helicobacter pylori fertőzés kezelésében is, és széles spektrumú antibakteriális, parazitaellenes hatását is több alkalommal bizonyította.

A nők jelentős részét érintő – bakteriális vagy gombás eredetű - nőgyógyászati fertőzések kezelésében szintén nagyon jól teljesít a propolisz: már az ötszázalékos vizes oldata is segíti a hüvelyflóra egészségének megőrzését, ami elengedhetetlen a szervezet természetes védekezőképességének fenntartásához. Az antibakteriális és gombaölő hatása mellett a tünetek kezelésben is erős: enyhíti a gyulladást és a viszketést. A propolisz antibakteriális hatása a szájüregben is jól jön: segíthet megakadályozni a fogszuvasodást. a lepedék lerakódását, és ezzel a fogkőképződést is. A propoliszos szájvizek, a gyulladáscsökkentő tulajdonságuk miatt, segítenek a szájsebészeti beavatkozások utáni gyógyulásban, az ínygyulladás kialakulásának megakadályozásában és még a kellemetlen lehelet ellen is beválnak.

Antiallergén, gyulladáscsökkentő és antimikrobális tulajdonságai a bőrgyógyászatban is jól használhatóak, a kollagéntermelést serkentő hatásának köszönhetően a sebgyógyulást is gyorsítja és a diabéteszes láb kezelésében is fontos szerepet játszhat. A propolisz úgy segíti a rákos sejtek pusztulását, hogy közben az egészségeseknek nem árt. A legbiztatóbb tudományos eredményeket eddig a mellrák kezelésében mutatta, de a melanoma és a tüdőrák gyógyításával kapcsolatban is vannak már ígéretes eredmények.