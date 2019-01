Fűszerek és ételek, amelyek „okosabbá” is tehetnek

Sok egészségügyi probléma esetén segíthetnek a fűszernövények, de olyanok is vannak, amelyeket akkor is használhatunk, ha vizsgára készülünk, vagy éppen komoly agymunkát igénylő feladat előtt állunk.

A fűszernövények az egészségügyi problémákon túl „okosabbá” is tehetnek, azaz segítik az agy működését, sikeresen használhatjuk, ha gondolkodnunk vagy éppen tanulnunk kell – olvasható a Biobody oldalán.

A kurkuma hatóanyaga, a kurkumin gyulladáscsökkentő és erőteljes antioxidáns. Képes csökkenteni a kialakuló plakkok számát, ami az Alzheimer-kór megelőzésében fontos, javítja a memóriát, és csökkenti az enyhe depresszió tüneteit is. A kakukkfű illóolajai elsősorban az omega-3 zsírsavakra gyakorolt jótékony hatásukon keresztül segíthetik az agy működését. Ezek a zsírsavak megvédik az agysejteket az öregedéssel összefüggő pusztulástól, serkentik a memóriát, és a tanulási képességeinkre is jó hatással vannak. Az oreganónak magas az antioxidáns-tartalma, illata javítja a hangulatunkat, megakadályozza a hangulatingadozásokat, enyhíti a szorongást. Hatására jobban tudunk aludni, de tanulni is. Az illóolajával átitatott kendő például a vizsgázók legnagyobb segítsége lehet, mert amellett, hogy növeli a koncentrálási képességeinket, megakadályozza, hogy a vizsgaláz és a fokozott izgatottság miatt “leblokkoljunk”.

A zsályában található vegyületek szintén az antioxidáns hatásaiknak köszönhetően támogatják az agy munkáját, és jelentősen csökkenthetik a demencia és az Alzheimer-kór kialakulásának rizikóját. A zsályatea javítja a memóriát, és olyan hatóanyagokat is tartalmaz, amelyek a tanulási folyamatokhoz is nélkülözhetetlenek. A fahéj összetevői az Alzheimer-kór elleni küzdelemben játszanak jelentős szerepet, és az öregedéssel járó neurológiai problémák ellen is védelmet nyújthatnak. Illóolaja amellett, hogy rendkívül jó hatással van az agyunkra, nyugtat és a szorongást is csökkenti. A szegfűszeg illóolaja a fogfájás csökkentése mellett csökkenti a stresszt, energikusabbá, figyelmesebbé és fogékonyabbá teszi az agyunkat, és nagyon jó kiegészítője lehet például a nyugtató hatású levendulának, az élénkítő narancsnak vagy a bazsalikomnak.

Az ételek között is vannak „okosítóak”, a fehérjében gazdag hal például igazi agyserkentő. Az egészséges, omega-3 zsírsav jó hatással van az agy teljesítőképességére, és kutatások szerint hozzájárul a demencia kockázatának csökkentéséhez, a mentális hanyatlás lassulásához és a stroke kialakulásának veszélyéhez is. Különösen idősebb korban segíthet a memória javításában. Ehhez heti két alkalommal kellene halat ennünk – olvasható a Diéta magazin cikkében.

Napi egy maroknyi dió és egy-két kocka magas kakaótartalmú étcsokoládé fogyasztása igazán finom módja az agy támogatásának. A csonthéjas magvak, de különösen a dió kiváló forrása az E-vitaminnak, amit több kísérlet is összefüggésbe hozott a korral járó felismerő képesség hanyatlásának csökkenésével. A szintén antioxidáns hatású fekete csokoládé is hasznos agyserkentő, mert olyan természetes ösztönzőket tartalmaz, amelyek növelhetik a koncentrációs képességet. A bevitt szénhidrátokból az anyagcsere folyamatok hatására képződik a szervezet elsődleges energiaforrása, a glükóz, ezért kis mennyiségben a cukor is jó hatással lehet a memóriára, de nem árt tudni, hogy nagy mennyiségben több a kára, mint a haszna.

A nap legfontosabb étkezésének, a reggelinek is nagy szerepe van az összpontosításban. Kísérletek igazolják, hogy azok a diákok, akik reggelivel kezdik a napot, lényegesen jobban teljesítenek, mint akik nem esznek semmit ébredés után. Az ajánlások szerint a legjobb agybarát ételek listáján a magas rosttartalmú gabona, a tej és a gyümölcsök szerepelnek. Az is bebizonyosodott, hogy a magas kalóriatartalmú reggeli viszont inkább gátolja a koncentrációt. A napi étrendnél is a változatosságra, kiegyensúlyozottságra érdemes törekedni, mert a túl kevés, de a túl sok étel is megzavarhatja a koncentrációt.

A cikk szerint a vérkeringés egyensúlyának fenntartása is hozzájárul az agy optimális működéshez, ennek érdekében ajánlott az avokádó rendszeres fogyasztása, ami ráadásul csökkenti a káros koleszterin szintjét és az érrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázatát. Az áfonyát is jelentős antioxidánsként tartják számon, védi az agyat az oxidatív stressztől és megköti a szabadgyököket. Csökkentheti a demencia kialakulásának valószínűségét, illetve lassíthatja a folyamatát. A rendszeres áfonyafogyasztás növelheti a tanulási képességet.