Az év meglepetésembere

Geraint Thomast a BBC az év sportolójának választotta, a 32 éves kerékpáros pedig valóban rászolgált a díjra.

Anyagilag igencsak jól jártak azok, akik Geraint Thomas Tour de France-győzelmére fogadtak. No, annyira nem jól, mint akik 2016-ban a Leicester City bajnoki címére tippeltek (5000-szeres pénzt is be lehetett zsebelni), ám ahhoz hasonló nem is történik minden évben.



Thomas sikerére a versenyt megelőző hónapokban akár 66-szoros pénzt is kínáltak, de a későbbiekben sem ment 10-szeres összeg alá. Már csak azért sem, mert az idei Tour de France-t megelőzően háromhetes versenyen két 15. helyezés volt a legjobbja.

A 32 éves brit versenyző karrierje korai szakaszában a pályakerékpárosok között olimpiai bajnok lett, majd országúton is elkezdte szárnyait bontogatni. Elsősorban egynapos és egyhetes viadalokon ért el jelentősebb eredményeket. Az idei versenynek is, csakúgy, mint a korábbi években Chris Froome segítőjeként vágott neki, azonban az élet úgy hozta, hogy a három hét során mindenkinél erősebbnek bizonyult.

A brit közszolgálati műsorszolgáltató, a BBC vasárnap őt választotta az év sportolójának (a Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton és az angol labdarúgó-válogatott kapitánya, Harry Kane végzett a második, illetve harmadik helyen), a díjátadón pedig a Tour de France szervezőitől átvette a győztesnek járó trófea másolatát, miután az eredetit ellopták egy kiállításról.

„Szeretném újra megnyerni a Tour de France-t. Minden év más, de én folyamatosan fejlődöm, hiába vagyok már 32 éves. Maximálisan motivált és elszánt vagyok, ellentétben Bradley Wigginsszel, aki, miután megnyerte a versenyt, egy kicsit már leeresztett. Én azonban továbbra is éhes vagyok a győzelemre”– nyilatkozta Thomas a közelmúltban megjelent önéletrajzi könyvének bemutatóját követően.

A könyvben számos kulisszatitkot megosztott arról, hogy miként érte el pályafutása legnagyobb sikerét, mindezt pedig úgy, hogy csapata sokáig nem őt, hanem a négyszeres Tour-győztes Froome-ot favorizálta. Thomas a könyvében leírtak szerint éléken emlékszik arra, hogy csapatidőfutam előtt azt mondták neki, hogy ha defektje lesz, vagy bukik, a többiek otthagyják, noha Froome 52 másodperces hátrányban volt hozzá képest.

„Ez valami vicc, srácok? Basszus, tényleg nem várnátok meg?”- kérdezett vissza dühösen Thomas, aki rendkívül dühös volt, hiszen úgy gondolta, hogy ő is védett versenyző a csapatban. A válasz egy határozott nem volt a csapat részéről. „El kellett fogadnom, hogy nem fognak megvárni. Tudtam, hogy kicsi az esélye egy defektnek, ettől még nagyon rossz volt az egész helyzet. Egy kicsit lehúzott a dolog, de aztán tovább kellett lépnem."

A verseny feléhez érve Froome hátránya több mint egy perc volt, egy heves vita keretében pedig a csapat újra Thomas tudtára adta, hogy hol a helye. „Csak egy valaki nyerheti meg ezt a versenyt: Froomey" - így szólt a csapat üzenete Thomas számára, akinek nem csupán a nehéz szakaszokat kellett teljesítenie, azzal a lelki teherrel is meg kellett küzdenie, hogy saját csapata sem akarja, hogy megnyerje a versenyt.

Azt azonban nem győzte kiemelni, hogy Froome sosem viselkedett vele furán. „Lehetett volna zsémbes, dühös és végtelenül csalódott, hogy nem sikerült neki az ötödik Tour-győzelem, és nem tudott zsinórban négy nagy kört nyerni. De, amikor gratulált, láttam rajta, hogy őszintén teszi."