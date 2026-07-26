A szlovén világbajnok kerékpáros mostani teljesítményével csatlakozott az örökranglista élén állókhoz.
A Tour de France országúti kerékpáros-körverseny hétfői pihenőnapján exkluzív interjút adott a Népszavának Jens Voigt. A 17-szeres Tour de France-résztvevő, korábbi profi kerékpáros beszélt Tadej Pogačar elképesztő fölényéről, a franciaországi hőségről és arról is, milyen érzés volt motorról 110 km/órával követni a szlovén klasszist.
Chris Froome állapota stabil, a vizsgálatok légmellet, öt törött bordát és ágyéki csigolyatörést mutattak ki.
A Tour de France: A peloton szívében című nyolcrészes Netflix-dokumentum-sorozat második évadában ismét a világ híresebb kerékpárversenyének kulisszái mögé tekinthetünk be.
A Tour de France: A peloton szívében nevet viselő nyolcrészes Netflix-dokumentum-sorozatban a világ híresebb kerékpárversenyének kulisszái mögé tekinthetünk be.
Antonio Pedrero, Louis Meintjes, Esteban Chaves és Ruben Guerreiro is kénytelen volt kiszállni.
Rögös úton haladt végig Jonas Vingegaard pályája, mire megnyerte a Tour de France országúti kerékpárversenyt. Portré a dánok új üdvöskéjéről.
A 31 éves kanadai kerékpáros 2012-ben elveszítette az öccsét, azóta azért küzdött, hogy testvére emlékére szakaszt nyerjen a francia kerékpáros körversenyen. Tíz év múltával járt sikerrel.
Az immáron kétszeres Tour de France-bajnok Tadej Pogacar azt állítja, nem tett semmi illegálisat. David Lappartient, az UCI első embere szerint sem lehet megkérdőjelezni a teljesítményét.
Végső győzelme szinte már egy hét után borítékolható volt.
Lachlan Morton 18 nap alatt 5510 kilométert tett meg kerékpárjával, a jótékonysági kezdeményezéssel pedig már több mint 462 ezer fontot gyűjtött.
A 29 éve ausztrál kerékpárversenyző Lachlan Morton Alt Tour néven jótékonysági akcióba kezdett, aminek lényege, hogy teljesen egydül teljesíti a Tour de France-t a versennyel egy időben, de az ellenkező irányból. 3 hét alatt 5510 km és 65,500 m szint teljesítését tűzte ki célul, úgy hogy sem peloton, sem csapatautók, sem szerelők nem segítik, ahogyan a hőskorban versenyeztek egy szál bringával és egy térképpel. A 21 szakasz teljesítését néhány órával a mezőny és csapattársai elindulása után kezdte meg az EF-Education Nippo versenyzője, aki azóta már túl van 3200 km-en, pedig a francia körverseny teljes hosszát kerékpárral teszi meg, tehát a befutók és a starthelyszínek kötötti távolságot is beleértve, kávézókban áll meg enni és maga cipelte sátorban alszik. Akciójával a World Bicycle Relief jótékonysági szervezet munkájához gyűjt adományokat, akik a fejlődő országokban élő gyermekek számára biztosítanak kerékpárokat az iskolába járáshoz.
Lachlan Morton három hét alatt 5510 kilométert próbál megtenni.
Négy éven át tartó mélyrepülés után Mark Cavendish 36 esztendősen újra szakaszt nyert a Tour de France országúti kerékpárversenyen.
A szombati nyitónapon történt eset ügyében a francia rendőrség azonnal nyomozást indított, a szervezők pedig perrel fenyegetőztek.
A belga Tim Merlier nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny harmadik szakaszát hétfőn, amelyen csapattársa, a holland Mathieu van der Poel megőrizte első helyét az összetettben, míg több esélyes is bukott és időt vesztett.
Mathieu van der Poel viselte hétfőn a sárga trikót a Tour de France-on, mindez sosem adatott meg a Vuelta-győztes nagypapának.
Alighanem ritkán esik meg, hogy ilyen banális ok miatt bukik több tucat versenyző.
Tadej Pogacar és Primoz Roglic számít a szombaton kezdődő viadal fő esélyesének, míg a brit sztárcsapat elképesztően erős sorral száll harcba a győzelemért.
Ha nem is lesz csúcsformában Emanuel Buchmann, elég fittnek érzi magát, hogy elinduljon a versenyen.
A még nem teljesen tisztázott japán előírásoknak a két legrangosabb nemzetközi országúti bicikliverseny eshet áldozatául.
A friss Tour de France-győztes Tadej Pogacarral és honfitársával Primoz Rogliccsal nem tudták tartani a lépést a dél-amerikai nagyágyúk.
A 3470 kilométeres össztáv teljesítése mellett a legnagyobb kihívást az jelentheti, hogy a csapatok minden egészségügyi elvárást betartsanak.
Az első versenyeket még csak a felhajtás miatt szervezték, amit a közönség annyira megkedvelt, hogy mai napig felfordul az ország, ha útnak indul a mezőny. Megmutatjuk, ki azok, akik nélkül csak szimpla bringázás lenne a francia kerékpáros körverseny.
Henri Desgrange 1903-ban az újonnan alapított újságja reklámozására találta ki a mára leghíresebb kerékpáros körversenyt, akkor még hat, maratoni hosszúságú szakasszal. 2019-ben a 106. verseny stratolt el, de mi most megmutatjuk, hogyan csinálták anno, egyedül, váltó nélkül.
Geraint Thomast a BBC az év sportolójának választotta, a 32 éves kerékpáros pedig valóban rászolgált a díjra.
Geraint Thomas 32 évesen nyerte első háromhetes versenyét. Már gyermekként felfigyeltek rá, ám úgy tűnik, későn érő típus.