A szandálos bringás egyedül nyomja le a Tourt

A 29 éve ausztrál kerékpárversenyző Lachlan Morton Alt Tour néven jótékonysági akcióba kezdett, aminek lényege, hogy teljesen egydül teljesíti a Tour de France-t a versennyel egy időben, de az ellenkező irányból. 3 hét alatt 5510 km és 65,500 m szint teljesítését tűzte ki célul, úgy hogy sem peloton, sem csapatautók, sem szerelők nem segítik, ahogyan a hőskorban versenyeztek egy szál bringával és egy térképpel. A 21 szakasz teljesítését néhány órával a mezőny és csapattársai elindulása után kezdte meg az EF-Education Nippo versenyzője, aki azóta már túl van 3200 km-en, pedig a francia körverseny teljes hosszát kerékpárral teszi meg, tehát a befutók és a starthelyszínek kötötti távolságot is beleértve, kávézókban áll meg enni és maga cipelte sátorban alszik. Akciójával a World Bicycle Relief jótékonysági szervezet munkájához gyűjt adományokat, akik a fejlődő országokban élő gyermekek számára biztosítanak kerékpárokat az iskolába járáshoz.