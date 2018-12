Megerősített csapatok őrzik a határ román oldalát

Egyesek azt állítják, hogy a román elnök távollétében annak felesége gyakorolja a hatalmat

Nem kevesen vannak, akik a román hadsereg bevetését egyenesen annak tulajdonítják, hogy most a román elnök távollétében annak felesége gyakorolja a hatalmat, s az elnökné mindig is hajlott a kegyetlenebb, brutálisabb megoldásokra. Többen tudni vélik, hogy az elnökné éppen ezért is maradt volna otthon. Megfeledkeznek ugyanakkor arról, hogy két évvel ezelőtt a brassói felkelés idején a „magas pár” mindkét tagja „őrhelyén” volt. Egyébként sem valószínű, hogy a nagyravágyó főtitkárné saját jószántából maradt volna Bukarestben, ebben a barátságtalan időben. Sokkal többet nyomhatott a latban az, hogy a teheráni protokoll kissé érdesen bánik a hölgyekkel, ez pedig aligha lehetett volna kedvére az „Elvtársnőnek" — ahogy még legszűkebb környezetében is szólíttatja magát.

Mindezek azonban nem zárják ki azt, hogy az elnökné beleszólhatott a „megoldás” stílusába. A pekingi Mennyei Béke terén nemrég megfigyelt „stílus”, úgy látszik, alkalmasnak ígérkezett arra, hogy megpróbálják vele feltartóztatni azt a folyamatot, amely a közelmúltban végigsepert Közép- Kelet-Európán. Vagyis, Románia népeinek nincs sok okuk az optimizmusra. Talán nincs is szükségük rá? Az elkeseredés is elég hajtómotor?

Közben a temesvári eseményekről a román központi lapok kedden sem tettek említést. A Scinteiát olvasva úgy tűnik, mintha nem is történt volna semmi Temesváron. Folytatódott viszont az a központi kampány, amely hétfőn indult a Románia Liberában és a Scinteia Tineretuluiban: mindkét lap az első oldalon helyt adott olyan cikknek, amely felhívta az állampolgárok figyelmét az ország törvényeinek tiszteletben tartására.

A belgrádi Borba munkatársa a temesvári egyetemen tanuló görög orvostanhallgatókkal beszélgetett, akik a vatini határátkelőhelyen hétfőn a késő esti órákban érkeztek Jugoszláviába. Szemtanúként elmondták, hogy a tüntetők és a biztonsági alakulatok közötti háromnapos újabb és újabb összecsapások során több százan életüket vesztették. A városi kórházban ők maguk több halottat és igen sok, lőfegyverrel megsebesített embert láttak. A városban páncélkocsik és katonai járőrök cirkálnak.

Népszava 1989. december 20.