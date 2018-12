Jövőre emelhetnek vádat Czeglédy ellen

A kormánysajtó is arra jutott, amit már korábban megírtunk: január közepe előtt nem emelhet vádat az ügyészség Czeglédy Csaba baloldali politikussal szemben. Mint emlékezetes, az ügyészségi információkkal feltűnően jól ellátott kormánysajtó a múlt héten még azt írta, hogy ezen a héten emelhet vádat az ügyészség a politikussal szemben. Igaz, a kormánylap Magyar Idők akkori értesülésének lehetett alapja. Hankó Faragó Miklós, a politikus büntetőperes védőügyvédje lapunknak elmondta: december negyedikén a Czeglédy előzetes letartóztatásának meghosszabbításáról szóló, Szegedi Járásbírósági elsőfokú tárgyalásán az ügyészség képviselője jegyzőkönyvbe mondta, hogy december közepén vádat emelnének. Annak ellenére, hogy még a decemberi ülés előtt, sőt azóta is küldött iratokat a vádhatóság nekik. Márpedig a vonatkozó törvények szerint az összes nyomozati irat ismertetésétől számított 30 nap után lehet csak vádat emelni. Az utolsó dokumentumot december középén adták át, így legkorábban január 15-én emelhet vádat az ügyészség. Mint ismeretes Czeglédy Csabát 2017 júniusába vette őrizetbe a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV), majd a szegedi ügyészség súlyos, 6,3 milliárdos adócsalással gyanúsította meg a politikai és ügyvédi tevékenysége mellett diákmunka szövetkezetek üzemeltetésével is foglalkozó politikust. Czeglédyt kis megszakítással másfél éven át tartották előzetes letartóztatásban. Bár az ügyészség tovább is előzetesben tartotta volna, a Szegedi Törvényszék kimondta: a nyomozás befejeződött nincs ok Czeglédyt továbbra is fogva tartani. Időközben egy hivatalos iratról kiderült, az ügyészség már csak felbujtással vádolja a politikust. Hankó Faragó Miklós elmondta: ha az ügyészség már decemberben vádat akart volna emelni, ám végül meggondolta magát, arról nem köteles a védőket és a vádlottat értesíteni. Megkeresésünkre Czeglédy Csaba leszögezte: a nyomozóhatóság már augusztusban befejezte a nyomozást, azóta négy hónap telt el, de még mindig nem emeltek vádat. Szerinte ez is azt támasztja alá, hogy nagyon gyenge lábakon áll a vád. A meggyanúsított politikus felidézte: utoljára tavaly októberben hallgatták meg a nyomozók a költségvetési csalási ügyben, ekkor a védői füle hallatára közölte a nyomozás vezetője, hogy „bárcsak minden ügy olyan könnyű lenne mint ez, ő a maga részéről heteken belül befejezné a nyomozást és mehetne az ügy vádemelésre.”