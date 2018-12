Lemond az amerikai védelmi miniszter

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy február végén távozik tisztségéből Jim Mattis védelmi miniszter. Lemondó leveléből azt lehet leszűrni, hogy az elnökkel támadt nézeteltérései miatt válik meg tisztségétől.

Az amerikai elnök Twitter-üzenetében tájékoztatott arról, hogy Mattis „nyugalmazott tábornok” február végén távozik, miután két évet töltött az ő kormányában írta a hirado.hu . „Mialatt betöltötte a tisztséget, hatalmas előrehaladás történt, kiváltképpen az új haditechnika beszerzésében (az amerikai hadseregnek)”– írta Trump. Hozzátette, hogy Mattis hatalmas segítséget nyújtott neki abban, hogy biztosítsa a szövetségesek és más országok katonai kötelezettségvállalásaik rájuk eső részének kifizetését. Trump tudatta, hogy hamarosan kinevezi a távozó tárcavezető utódját. Röviddel Trump Twitter-üzenete után tették közzé hírügynökségek Mattis lemondó levelét, amelyben nem rejtette véka alá, hogy nézeteltérései voltak Trumppal. Úgy fogalmaz benne: az elnöknek joga van ahhoz, hogy olyan védelmi minisztere legyen, akinek nézetei jobban illeszkednek az övéihez, ezért azt tartja helyesnek, ha a lemond. A leköszönő miniszter levelében felhívja a figyelmet arra, hogy az Egyesült Államok a szabad világ nélkülözhetetlen állama, de nem védheti meg saját érdekeit szilárd szövetségek megőrzése és az irántuk tanúsított tisztelet nélkül. Washingtonnak határozottnak és félreérthetetlennek kell lennie olyan országokkal, amelyek stratégiai érdekei egyre inkább az amerikai érdekeknek feszülnek. Egyértelmű szerinte, hogy Kína és Oroszország saját tekintélyelvű modelljének megfelelően akarja alakítani a világot – vétót szerezve más országok gazdasági, diplomáciai és biztonsági döntéseire -, saját érdekeiket érvényesítve a szomszédos országok, az Egyesült Államok és szövetségesei kárára. Mattis szerint ezért kell latba vetni minden eszközt a közös védelem szavatolása érdekében. A politikus közölte levelében, hogy február 29-i hatállyal ér véget a tárcavezetői megbízatása, és addig elegendő idő marad az utódja kijelölésére és a szenátusi jóváhagyásra. A Reuters és a CNN magas beosztású kormánytisztviselőkre hivatkozva egybehangzóan közölte, hogy Mattis csütörtökön megbeszélést folytatott Trumppal a Fehér Ház Ovális irodájában, és ekkor tudatta az elnökkel, hogy nem vállalja a továbbiakban a tárca vezetését. Az illetékesek szerint Mattisnak nézeteltérései támadtak Trumppal, de az elnök nem kényszerítette ki a távozását.Hírügynökségek azzal hozzák összefüggésbe Mattis távozását, hogy Trump szerdán úgy döntött, kivonja az amerikai katonákat Szíriából. A Fehér Ház még aznap közölte, hogy meg is kezdődött az amerikai katonák kivonása. Egy névtelenül nyilatkozó magas beosztású kormányilletékes azt közölte a CNN hírtelevízióval, hogy Mattis “hevesen ellenezte” ezt, illetve azt is, hogy esetleg Afganisztánból is kivonják az amerikai katonákat. Mattis közelgő távozásáról már szeptemberben megjelentek értesülések az amerikai sajtóban, és Trump október közepén a CBS hírtelevíziónak adott interjúban nem zárta ki, hogy a Pentagon vezetője valóban távozik a kormányból, mert őt inkább a demokrata párt hívének tartja. A november 6-i félidős kongresszusi választás után Trump megerősítette, hogy személycserékre készül a kormányban. Jeff Sessions igazságügyi miniszter már másnap benyújtotta lemondását, és egy hétre rá menesztették Mira Ricardelt, a nemzetbiztonsági tanácsadó helyettesét, miután a first lady, Melania Trump a nyilvánosság előtt szorgalmazta elbocsátását. Amerikai sajtóértesülések szerint az amerikai elnök Kirstjen Nielsen belbiztonsági minisztert is le akarja váltani.Amerikai sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok megkezdi katonái kivonását Afganisztánból . A The Wall Street Journal információi szerint az elnök már meghozta a döntését erről. A lap meg nem nevezett kormányzati tisztségviselőkre hivatkozva csütörtök késő este az internetes oldalán arról adott hírt: a 14 ezer amerikai katonát számláló kontingens mintegy fele az elkövetkező hónapokban hazatér. A The Wall Street Journal szerint a teljes kivonulás hónapokig eltarthat. „Szerintem ez is azt mutatja, hogy az elnök mennyire komolyan gondolja, hogy kivonuljunk a konfliktusokból” – idézett a lap egy neve elhallgatását kérő kormányzati tisztségviselőt.