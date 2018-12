Nem létező szervezet nevében terrorizálták a hajléktalanokat Csepelen

A kigyúrt férfiak a Csepel Önkormányzata Biztonsági Szolgálat -feliratú pólóban keménykedtek legyengült hajléktalanokkal. Ilyen szervezet azonban nincs – a csepeli városgazda céggel szerződő biztonsági szolgálat pedig közterületen nem is intézkedhet.

Újabb groteszk fordulatot hozott a Csepelen terrorizált hajléktalanok története: Az önmagukat biztonsági őrnek mondó, többnyire civilben járőröző, bár a pólóikon olykor Csepel Önkormányzata Biztonsági Szolgálat feliratot viselő férfiak több szemtanú egybehangzó állítása szerint megfélemlítették, megalázták , bántalmazták a Karácsony Sándor utca környékén mindazokat, akiket hajléktalannak véltek.

A fedél nélkülieket vegzáló szekuritis különítményről korábban a 24.hu számolt be egy országos visszahangot kiváltó cikkben. A hírportál tovább is lépett az ügyben: kiderítették , hogy a pólón szereplő biztonsági szolgálat külön szervezetként nem létezik. „A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. valójában a Prev-Info Kft.-vel kötött szerződést – és fizettek ki nekik közel 40 millió forintot vagyonvédelmi szolgáltatásokért – a Kft. a szerződés értelmében azonban csak a városgazda telephelyeit védhette volna. Közterületen, mint amilyen a Karácsony Sándor utca, nem akciózhattak, erre törvény szerint sem lett volna lehetőségü, de a lap szerint a BRFK sem kötött a céggel szerződést utcai járőrözésre vagy más tevékenységre.

A portál arra is emlékeztetett, hogy a Prev.Info 2011-ben kezdte meg működését, Czájder Gábor ügyvezető-tulajdonos, a BRFK egykori gazdasági irányítója irányításával – a vállalkozás pedig a L.A.C. Holding leányvállalata; utóbbi szervezetet a tiszteletbeli kazah konzul, a kormányközeli milliárdos, Horváth László tulajdonolja - írja a lap. A L.A.C-nak korábban alvállalkozóként bedolgozott Swat Privat Group Kft., ami Rogán Antal egyik csepeli rendezvényét biztosította, de Swat Private arról is ismert, hogy vezetője ellen – a Dózsa György úti baleset okozásával vádolt M. Richárddal együtt – rendőri korrupcióval kapcsolatos nyomozás folyik. Talán csak véletlen egybeesés, de a hajléktalanokat vegzáló három fős kommandó egyik tagja is Swat Security kitűzőt viselt.

A kigyúrt, és főként gyengébbekkel keménykedő csapat az első tényfeltáró cikk után eltűnt Csepel utcáiról; működésük nyoma azonban megmaradt, és egy bejelentésnek köszönhetően a rendőrség is felfigyelt akciójukra.