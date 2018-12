Újra folyamatos a forgalom a Gatwick repülőtéren

Folyamatos volt szombaton a forgalom a londoni Gatwick repülőtéren, amelyet szerda estétől 33 órán át zárva kellett tartani drónok észlelése miatt, és péntek este is volt egy rövidebb zárlat.

A második legnagyobb forgalmú londoni légikikötő igazgatósága szombaton közölte, hogy a repülőtér a tervek szerint a teljes napi menetrendet teljesíti, de késésekre és egyes járattörlésekre még mindig számítani kell az előző három nap felfordulásának áthúzódó hatásai miatt. A repülőtér a felhívásban kérte az utasokat, hogy továbbra is ellenőrizzék, indul-e járatuk. Gatwickről az easyJet brit légitársaság közlekedtet járatokat Budapestre. A szombati budapesti járat csaknem másfél órás késéssel ugyan, de felszállt. A csütörtöki zárlat idején az aznapra beütemezett mindkét budapesti easyJet-járatot törölték. A pénteki budapesti easyJet-járatok már közlekedtek. A csaknem másfél napos zárlat idején több mint ezer járatot kellett törölni vagy más repülőterekre átirányítani; ez 140 ezer utast érintett. A Londont kiszolgáló hat nemzetközi repülőtér közül a többi öt - Heathrow, Luton, Stansted, City, Southend - forgalma mindvégig zavartalan volt. A karácsony előtti időszak legforgalmasabb napja a szombati: Gatwick menetrendjében 757 járat szerepel szombatra, több mint 120 ezer utassal. Gatwick légterében Chris Grayling brit közlekedési miniszter tájékoztatása szerint negyvennél is többször észlelték drónok berepülését a lezárás elrendelése és a forgalom újraindítása között. A brit törvények alapján közforgalmú repülőterek egy kilométeres körzetében magánszemélyek számára tilos drónok reptetése. A területileg illetékes Sussex megyei rendőrség által péntek éjjel őrizetbe vett két gyanúsított kilétéről szombatig nem adtak tájékoztatást a hatóságok, csak annyi ismert, hogy egy férfiről és egy nőről van szó, akiket Gatwick közelében vettek őrizetbe, és drónok illegális használatának bűncselekményével gyanúsítják őket. Chris Grayling a BBC rádiónak nyilatkozva súlyos bűncselekménynek minősítette az incidenst, és kijelentette, hogy az elkövetők több év börtönnel számolhatnak. A drónok és üzemeltetőik felkutatásába csütörtök este a brit hadsereg is bekapcsolódott. A Gatwick felé már úton lévő járatokat a zárlat elrendelése után széles földrajzi körben irányították át más repülőterekre: sok gép szállt le a közeli Heathrow-n - a legnagyobb forgalmú londoni repülőtéren -, illetve a Londontól északra fekvő Lutonon, de átirányítottak érkező gépeket a több száz kilométerre fekvő Manchesterbe, Liverpoolba, Birminghambe, Cardiffba, Glasgowba, sőt Párizsba és Amszterdamba is.