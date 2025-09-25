A dán kormány nem zárta ki az összefüggést az országukat ért esetek és az elmúlt hetekben több NATO-tagállamot ért orosz légtérsértés között.
A mindent ellepő vulkáni hamu miatt a közutakon megtiltották a biciklik és a motorok közlekedését, az autók sebességét pedig jelentősen korlátozták.
Folyamatos volt szombaton a forgalom a londoni Gatwick repülőtéren, amelyet szerda estétől 33 órán át zárva kellett tartani drónok észlelése miatt, és péntek este is volt egy rövidebb zárlat.
Feloldották az éjjeli repülőtérzárat, péntek reggel újra indít és fogad járatokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, bár sok reggeli járatot törölni kellett - közölte a Budapest Airport az MTI-vel.