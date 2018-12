Harrach Péter nem haragszik a szánkókat megrongáló tüntetőkre

Tizenéves fiatalokat, a teljes parlamenti ellenzéket nevezte egy lendülettel csőcseléknek a fideszes házelnök. Kövér Nagy Imrét a legrosszabb fajtából való kommunistának titulálta, szobrának eltávolítását szükségesnek tartja.

Egy neobolsevista társaság randalírozott a Kossuth téren, akik éppen olyanok, mint történelmi elődjeik. Ez a csőcselék pontosan ugyanazt a magatartást tanúsítja az utcán, amit a Parlamentben az ellenzék – mondta a PestiSrácok.hu -nak adott nagyinterjúban Kövér László, az Országgyűlés elnöke.

Kövér azt is kifejtette, hogy teljes egészében nem azonosítja ezt a csőcseléket azokkal a békés tüntetőkkel, akik talán őszintén elhitték az ellenzék hazugságát, hogy itt most majd halálra lehet dolgoztatni az embereket. Kövér László szerint nem kérdés, hogy a fővárost feldúló tüntetők és az ellenzék hangadóit egy nemzetközi hálózat mozgatja, a tüntetők pedig külföldi támogatással akarnak kormányt buktatni – tehát hazaárulók, mondta a kormányt a hazával, a Fideszt az országgal azonosító házelnök, aki őszinte elismeréssel adózott a demonstrációkat biztosító rendőrök óriási önfegyelmének.

„Remélem, a rendőrség eljár majd mindenkivel szemben, aki túllépte a törvény határait, és azt is remélem, hogy a parlamenti randalírozás sem lesz majd lezárható egy egyszerű házszabálysértésért kirótt szankcióval, hanem lesz komolyabb következménye is a múlt szerdai ülésnapon történt példátlan agressziónak” - fejtegette a politikus, két nappal karácsony előtt. Tegyük hozzá, az agresszió valójában a parlamenti szavazás erőszakmentes akadályozása volt, a fideszes kétharmad azonban ennek ellenére, a házszbályokon is túllépve megszavazta a túlóratörvényt és a közigazgatási különbíróságok felállítását.

A Nagy Imre szobor eltávolításával kapcsolatban Kövér László kifejtette azt is, hogy

a kommunisták Nagy szobrával elfoglalták tehát ezt a Vértanúk terét , és azt üzenték, hogy még vértanú is csak az lehet, aki kommunista. Sőt, a kommunisták vértanúja is csak az lehet, aki maga is kommunista.

Hozzá kell tenni, hogy sem az alkotónak, sem pedig a kezdeményezés jóhiszemű szponzorának, a néhai Demján Sándornak nincs semmi vétke ebben, de az eredeti ötletgazdák pontosan tudták, hogy mit miért csinálnak. Őszintén szólva, én is csak mostanában gondoltam bele ebbe az egész aljasságba, amikor elhatároztuk, hogy vissza kell állítani a Kossuth tér kommunista rombolás előtti arculatát - mondta Kövér a Pesti Srácok többnyire mélyen egyetértő, segítőkészen alákérdező riporterének,

Kövér segített elbúcsúztatni a legrosszabb fajta kommunistát

A mártír miniszterelnököt Kövér egyébként a legrosszabb fajta kommunistának tartja, aki csak annyiban volt tiszteletre méltó, hogy az„56-os forradalom után mégis volt egy pillanat, amikor a meg nem alkuvó módon, önként vállalt halálával felülírta mindezt.” Kövér egyébként 2012-ben felvetette, hogy Nagy Imre szobrát át kellene helyezni a Parlament és a Képviselői Irodaház közötti zónába, de Demján Sándor akkor személyesen lépett fel a kezdeményezés ellen, Tarlós István főpolgármesternek írt levelében kért védelmet a szobornak

Az ultrakonzervatív, rendpárti, ez ellenzék minden tettét agresszióként kezelő nyilatkozat olvastán érdemes felidézni Kövér múltját is: hogy az a politikus nyilatkozik így a tüntetőkről és rendőrökről,



aki még radikális liberális fideszesként – a párt jobbra fordulása előtt – tüntetett a jogállam mellett és a rendőrállam ellen, utalva arra, hogy utóbbiban magasabb a rendőri fizetés mint a tanári.

A kommunistákat mélyen megvető Kövér László 1986. február-szeptember között az Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottsága Társadalomtudományi Intézete ifjúságkutató csoportjának segédmunkatársa volt, hogy aztán egy éven keresztül a ma szintén mélyen megvetett Soros György ösztöndíjával kutassa a közép-európai társadalmi mozgalmakat

Orbán Viktor még az Esti Frizbi műsorában beszélt arról, hogy 1989-ben Kövér László is segített neki megszövegezni Nagy Imrét búcsúztató beszédét.

Kövér László házelnökként is rendszeresen megemlékezett Nagy Imre Vértanúk terén felállított szobra előtt, még ha nem is szívesen, csak kötelességből tette