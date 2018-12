Kemény üzenetet küldött a papoknak Ferenc pápa az ünnep előtt

A katolikus egyházfő minden korábbinál keményebben lép fel a pedofil papok ellen. A római Kúria tagjainak elmondott üzenetében is ezt emelte ki.

Karácsony, Krisztus születésének ünnepe a Vatikánban a legmeghittebb időszakok közé tartozik. Ferenc pápa Krisztus születésének ünnepén is elsősorban a szegényekre, a társadalom kirekesztettjeire emlékezik. Karácsonyi tanításának fő motívumai mindemellett a remény, a gyengédség és az empátia mások iránt. A Szent Péter téren magasodó, 23 méter magas és 4,5 tonnás fát, amely az észak-itáliai Pordenone nevű település közeléből származik, egy hónapja állították fel. Energiatakarékos égőkkel díszítették fel. A jászolt négy művész tervezte, összesen 1300 köbméternyi homokot szállítottak ide. A fa december 7. óta ragyogja be a Szent Péter teret. 1982-ben még II. János Pál pápa vezette be azt a szokást, hogy valamely országból jókora karácsonyfát szállítanak a Szent Péter térre. Ferenc pápa az ünnep előtt rendre fontos üzeneteket fogalmaz meg. Azt hangoztatja, karácsony a remény és vigasztalás ünnepe. 2013-ban, megválasztásának évében a La Stampa című lapnak kifejtette: „A karácsony számomra remény és gyengédség. Amikor Isten találkozik velünk, két dolgot mond. Az első: Reméljetek! Isten mindig kinyitja, és sosem becsukja az ajtókat. Ő az apa, aki ajtót nyit nekünk. A második: Ne féljetek a gyengédségtől! Amikor a keresztények megfeledkeznek a reményről és a gyengédségről, hideg egyházzá válnak, mely nem tudja, hová megy, ideológiákba bonyolódik, és világias magatartásformák lepik el.” – vélekedett. Tavalyi üzenetében azt emelte ki, nem szabad hagyni, hogy eluralkodjon rajtunk a közöny, s segíteni kell mindazokon, akiknek szükségük van erre - beleértve a lakhelyükről elüldözötteket is -, illetve túl kell élni az adott időszak diktátorait. „Látjuk sok millió ember nyomait, akik nem maguk döntenek az elindulás mellett, hanem akiket kényszerítenek arra, hogy elszakadjanak szeretteiktől, akiket elűznek földjükről. Ez az útnak indulás sokszor reménnyel teli, és jövőt ígér; sok más esetben azonban csupán egyetlen neve van az útnak indulásnak: túlélés. Túlélni az éppen aktuális Heródeseket, akik hatalmuk érvényesítése és gazdagságuk növelése érdekében gond nélkül kiontják ártatlanok vérét” – hangoztatta. Szó sincs arról, hogy az idei vatikáni karácsonyt a teljes meghittség és béke jellemezné. A papok szexuális visszaélései az egész egyházat alapjaiban rázták meg. S a pápa felismerte: teljes szigorral kell fellépni a bűncselekményt elkövetőkkel szemben, mert ha nem képes megállítani a züllést, akkor továbbra is tömegek fordíthatnak hátat az egyháznak Európában és Amerikában, ráadásul saját népszerűségét is elvesztheti. Februárban a Vatikánban rendeznek négynapos konferenciát, amelyen a helyi püspöki konferenciák vezetőivel tárgyalnak arról, hogyan kezeljék ezeket az ügyeket. Az utóbbi hetek-hónapok eseményei kapcsán azonban nyilvánvaló, hogy Ferenc pápa egyre inkább bekeményít, s nem tűri, hogy olyanok végezhessenek papi szolgálatot, akik bűncselekményt követtek el. Mind több olyan hír érkezik a Vatikánból, hogy a pápa elfogadta valamely püspök lemondását. Nem túlzás azt állítani, hogy a római Kúria tagjainak pénteken elmondott idei karácsonyi üzenete még az egyház történelemkönyvébe is bekerül. Nemcsak elítélte a visszaéléseket, de felszólította a pedofl bűncselekményeket elkövetett papokat arra, adják fel magukat a polgári hatóságoknak. Hosszú beszédében az egyház bűnei kapcsán alapos lelkiismeretvizsgálatra indította a megjelent bíborosokat, érsekeket, püspököket, prelátusokat, papokat, szerzeteseket és szerzetesnőket. „Vessük le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit” – idézte beszédében Szent Pált. Mint mondta, ma is számos olyan pap működik, akik hatalmukkal visszaélve kihasználják a gyengéket. Nem félik az Istent, csak attól tartanak, hogy leleplezik őket. Mint mondta, az egyház mindent megtesz, hogy átadja őket az igazságszolgáltatásnak, nem akarja eltusolni bűneiket. Beszédében Ferenc pápa a bűncselekményt elkövetett papokhoz fordult: „Térjetek meg és adjátok át magatokat az emberi igazságszolgáltatásnak, emlékezve Jézus szavaira, jaj annak, aki egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül!” Más témákról is említést tett. A pápára jellemző gondolat az is, amely szerint a keresztények nem nézhetnek le másokat: „A keresztény ember és különösen a felszentelt személy nem viselkedhet úgy, mint egy olyan kiváltságos kör része, mely azt hiszi, hogy a zsebében hordozza az Istent, hanem tudatában kell lenni annak, hogy az Isten szeret, bűneink és méltánytalanságaink ellenére.” A pápa ebben a beszédében is rámutatott a menekültek nehézségeire, így arra, mennyi előítélettel kell szembesülniük.