Zsidózva egymásnak estek Orbán illiberális barátai

Fehéroroszországból kapunk esőt, de hétfő délelőttre már erős széllel kísért hidegfront érkezik hozzánk.

Fehéroroszország felett van annak a ciklonnak a középpontja, amely az elmúlt 24 órában Közép-Európa területén többfelé okozott esőt, a hegyekben havazást is. Eközben Nyugat-Európát egy másik ciklon felhő- és csapadékrendszere érte el, az enyhe idő miatt az elszórt csapadék eső formájában esik. Északkeleten továbbra is magasnyomás uralkodik, a borult, párás, helyenként tartósan ködös idő mellett több helyen szállingózik a hó, illetve havazik. Főként Oroszországban és Skandináviában napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet. Kontinensünkön a legenyhébb idő Délnyugat-Európában és a Földközi-tenger partvidékén van, arrafelé több helyen a 15 fokot is eléri a hőmérséklet. A Kárpát-medence felett vasárnap este egy meleg-, majd hétfőn délelőtt egy hidegfront vonul át.

Vasárnap nyugat felől mindenütt fokozatosan beborul az ég, majd hétfőn késő délelőttől északnyugat, észak felől felszakadozik, csökken a felhőzet. Vasárnap estétől hétfő délelőttig több, majd egyre kevesebb helyen várható eső, zápor. Késő délután, este nagyjából a Tisza vonala mentén néhol jelentéktelen zápor, hózápor előfordulhat. Az északnyugati szelet hétfőn napközben többfelé erős, néhol viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 2 és 9 fok között alakul, északkeleten lesz a hidegebb - idézi az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentését az MTI.