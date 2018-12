Sokat javult a helyzet, de két településen még gond van a levegővel

A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +6 fok között várható kedden.

Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 9 fok között várható, késő estére -2 és +2 fok közé hűl le a levegő. Tizenhárom megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a szél miatt, Az északnyugati, északi szél éjszakára kissé mérséklődik, de még éjjel és karácsony első napján is nagy területen kell erős szélre számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből.a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 9 fok között várható, késő estére -2 és +2 fok közé hűl le a levegő. Tizenhárom megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a szél miatt, erről itt írtunk bővebben

Kedden az Alföldön kisüthet néhány órára a nap, majd ott is megnövekszik a felhőzet. Előbb a Dunántúlon, majd a nap második részében máshol is előfordulhat kisebb havazás, a Dunántúlon havas eső is lehet. Az északnyugati, nyugati szél az Észak-Dunántúlon és a főváros környékén ismét megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +6 fok között várható.

Szerdán északkeleten közepesen, illetve erősen felhős lesz az ég, míg máshol kevesebb felhő ígérkezik. Főként északkeleten alakulhat ki helyenként kisebb eső, ónos eső vagy havazás. Az élénk északnyugati szelet erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +2 és -3, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul.

Csütörtökön a gyakran változó felhőzet mellett néhány órás napsütés is várható. Északkeleten helyenként gyenge eső, ónos eső is előfordulhat, az északnyugati szél pedig helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +2 és -3, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között valószínű.

Pénteken közepesen, illetve erősen felhős, borult lesz az ég. Leginkább északkeleten fordulhat elő néhol kisebb eső, esetleg ónos eső. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul.

Szombaton helyenként kisebb eső, zápor lehet, és az északnyugati szél néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között várható.