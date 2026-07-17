A DK zaj- és levegőminőség-mérést kezdeményez az augusztus 20-i tűzijáték miatt

A javaslatot a Főrvárosi Közgyűlés is támogatta; az ellenzéki pártnak arra is van ötlete, inkább mire kellen költeni a 15 milliárdot, amibe az augusztus 20-ai rendezvénysorozat kerül