Több nagyváros levegője veszélyes szintre romlott. Emiatt szabadtéri programokat mondtak le, New York pedig maszkokat és hűtőközpontokat tett elérhetővé.
Bosznia évek óta Európa egyik legszennyezettebb országának számít.
A javaslatot a Főrvárosi Közgyűlés is támogatta; az ellenzéki pártnak arra is van ötlete, inkább mire kellen költeni a 15 milliárdot, amibe az augusztus 20-ai rendezvénysorozat kerül
Szombaton a levegőminőség keleten, északkeleten legfeljebb csak kissé javulhat, másutt kedvezően alakul.
Közzétette a hétfői mérések eredményeit az NNGYK.
Hétvégén sem változik alapvetően a légköri helyzet, a tartósan nyugodt időjárás hatására pedig kismértékben tovább emelkedhet a légszennyezettség.
Amíg Budapesten 76,7 év a várható élettartam, addig például Berlinben 81 év, Madridban 85,4 év, de Prágában is 79,2 év.
A levegőhigiénés index rendszerének négy kategóriája van: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.
További tizenkét településen a levegő minőségét egészségtelennek, további négyen pedig kifogásoltnak minősítették.
A hét közepén még tizenegy település levegője veszélyes, tizenháromé egészségtelen besorolású volt, míg szombaton már egyetlen településen sem volt veszélyes kategóriában a levegő minősége.
A Kúria szerint a zöldhatósági terv nem perelhető eredményesen. A Levegő Munkacsoport az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul.
Súlyos károkat okoz az emberek egészségében és a gazdaságban is a szennyezett levegő. A Greenpeace figyelemfelhívásaival emlékezti a döntéshozókat: ideje lenne lépni.
A tudósokat is meglepte, milyen nagy szerepet játszik a szállópor szintjének változásában az időjárás.
Két városban egészségtelen, tizenegy településen pedig kifogásolt a levegőminőség a szállópor-koncentráció miatt.
Az illegális háztartási hulladékégetés az eddig feltételezettnél akár több százszor komolyabb egészségkárosító kockázatot jelent - írja egy új, nemzetközi kutatásra hivatkozva a Levegő Munkacsoport.
Három településen veszélyes, négy városban pedig egészségtelen a levegő minősége a szálló por miatt.
Tizenöt település piros színű a légszennyezettséget mutató térképen. Nyíregyházán elrendelték a szmogriadó tájékoztatási fokozatát.
Budapesten és további tíz városban egészségtelennek, nyolc településen pedig kifogásoltnak minősítették a levegőt a magas szállópor-tartalom miatt.
Hat városban veszélyes, tizenegy településen egészségtelen, további tizenhárom helyen pedig kifogásolt a levegő minősége a szálló por miatt, és ez a hétvégéig így is maradhat.
Négy településen veszélyesnek, nyolc helyen egészségtelennek, tizenhat városban pedig kifogásoltnak minősítették a levegő minőségét a szálló por miatt.
Hat településen veszélyes, két városban egészségtelen, három helyen pedig kifogásolt a levegő minősége a szálló por miatt.
A szálló por miatt négy település levegőjét veszélyesnek, kettőét pedig egészségtelennek minősítették.
Három helyen veszélyes a levegő minősége a szálló por miatt.
Putnokon és Sajószentpéteren nem érdemes sokat a szabadban időzni.
Két helyen egészségtelen, húsz településen pedig kifogásolt a levegő minősége a szálló por miatt.
A szálló por miatt két városban egészségtelen, öt településen pedig kifogásolt a levegő minősége.
Elmarasztalta Magyarországot az EU Bírósága, mert nem hozott megfelelő intézkedéseket a levegőszennyezés mérséklésére.