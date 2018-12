Fabiny püspök Bayer Zsoltról, és a gyűlölet, a kisszerűség kiszabadításáról - meg a kormányról

"Úgy érezheti egy suhanc, hogy belerúghat az utcán fekvő emberbe, hiszen nem bűnt követ el, hanem megelőlegezi a jogszolgáltatást" - mondta többek között Fabiny Tamás, az evangélikusok elnök-püspöke.

"Nem a hatalomra hegyezném ezt ki, hanem egy egyre inkább elharapódzó emberi viselkedésformára", válaszolta arra a kérdésre Fabiny Tamás a hvg.hu-nak , hogy mégis, mi zavarja leginkább a mai hatalomban. "Mérhetetlenül zavar, ha az emberekben talán rejtve ott lévő rosszindulatot és gyűlöletet, önzést és kisszerűséget szabadítják fel". Szerinte ilyen aktus volt a 2004-es kettős állampolgársági népszavazást megelőző kormányzati kampány - és ilyen most a plakátkampányok sora. Képtelenségnek tarja, amikor a környezetében egy hitbuzgó néni azt mondja a segítőjének: ő megbeszélte a Jóistennel, hogy egyetlen embert szabad gyűlölnie, Soros Györgyöt. "Éveknek, évtizedeknek kell eltelniük, hogy mindezeknek a káros hatása elmúljon. A hajléktalanügyben pedig, bármennyire érthető is a frekventált közterek rendezettségének igénye, talán az a legrosszabb, hogy úgy tekintenek ezekre az emberekre, mint akik törvényen kívül vannak. Azért veszélyes ez, mert úgy érezheti egy suhanc, hogy belerúghat az utcán fekvő emberbe, hiszen nem bűnt követ el, hanem megelőlegezi a jogszolgáltatást" - magyarázta a magyar evangélikusok elnök püspöke.

Fabiny Tamás a bevándorlás kérdésében is külön utat követ. Nem vitatja, hogy az integráció valóban nem működik, ha egyszerre túl sok bevándorló zúdul egy civilizációra. De meggyőződése, hogy amennyiben a kereszténység elég erős, és leleményes, fontos feladata van a kezelhető létszámú betelepülők integrációjában. Számos jó példát láttam erre magam is. Norvégiában például az istentisztelet végén a lelkész a helyi focicsapat meccsére szóló jegyeket osztogatott az ott lévő menekülteknek, így próbálva nemzeti és lokális önazonosságot ébreszteni bennük. Máshol tolmácsgépeket helyeztek el a templomokba, hogy az istentiszteletre ellátogató bevándorlók értsék a prédikációt. A misszió ma nem a régi módszerekkel folyik, hanem lehetőségként szinte házhoz jön. Az a német keresztény közösség, amelyik támogatta egy mecset felépítését, szintén nem behódolásból tette ezt, hanem azért, hogy ott transzparens módon gyakorolhassák a hitüket a muszlimok, és ne minden szempontból homályos zugban, zavaros és ellenséges tartalommal.

A püspök felfogásával kollégái sem mind értenek egyet, akadt olyan, aki megkérdezte, hogy egyik-másik nyilatkozatával miért teszem ki az egyházat a kormány büntetésének. "Visszakérdeztem: miért sérti meg a kormányt azzal, hogy a bosszúállását feltételezi segítő szándékú vélemény miatt" - riposztozott Fabiny Tamás. Aki szerint ez a vita azonban már nyugvópontra jutott: Semjén Zsolttal több alkalommal is tisztázták a félreértéseket, és egyháza is megújítja szerződését az állammal.

A jelek szerint a kormány egyes megmondó emberei nem olyan "megbocsátóak", mint a miniszterelnökhelyettes, Bayer Zsolt például kilépett az egyházból - többek között annak emberséges bevándorló-politikája miatt. "Természetesen ez szigorúan az ő magánügye. Úgy tudom, fiatalként a budavári gyülekezetben fordult meg. Hangzatos kilépése után tájékozódtam abban a közösségben, ám ott is már csak a tévéből ismerték. Az egészet nagyon rosszul éltem meg. Mindig árt az evangélikus egyháznak, hogy a politikai térbe vonják be, akár az ilyen nyilatkozatokkal, de bizony azzal is, amikor a másik oldalról szalagcímben hozták, hogy „kormánykritikus mise a közrádióban” - kommentálta az esetet Fabiny Tamás.