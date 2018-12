Az olajbárók és a tőzsdecápák karácsonyfája alatt a pánik ül

És Trump elnök csak tetézi a bajt.

Ilyen karácsony valószínűleg még nem volt globális piacok fennállása óta: az elmúlt hónapok esése igazi karácsonyi pánikká alakult mind az olaj, mind az amerikai részvények piacán, írja az mfor.hu . A Brent típusú olaj 6 százalékkal 50,77 dollárig csökkent azaz szűk 3 hónap alatt majdnem megfeleződött az olajár. Ami az okokat illeti: Amerika olajkitermelése olyan gyorsan növekszik, hogy az ország a világ legnagyobb olajkitermelőjévé vált, megelőzve Szaúd-Arábiát és Oroszországot, és minden jel arra mutat, hogy rövidtávon szinte korlátlanul növelhető a texasi palaolaj kitermelés, így a túlkínálat biztosított a következő időszakban. Az olajárral párhuzamosan az amerikai tőzsdék is zuhantak, immár sokadik napja egyfolytában, amire 2008 óta nem volt példa. Az amerikai pénzügyminiszternek is 2008 juthatott az eszébe, mert vasárnap körbetelefonálta a bankokat, hogy nincs-e náluk baj. Ezzel olajat öntött a tűzre, úgy tűnik, sem, az elnöknek, sem a pénzügyminiszternek nem magyarázta el senki, hogy egy hatalmasra fújt lufi nagyot durran a részvénypiacokon is, és ehhez nem kell semmilyen gazdasági válság. És Trump elnök csak tetézi a bajt: a jegybankot fenyegeti, bele akar avatkozni a monetáris politikába, emellett képes a mexikói fal miatt megbénítani a kormányzat egy részének működését, és végül teljesesen váratlanul kivonja csapatait Szíriából és Irakból, anélkül, hogy konzultált volna más országokkal arról, hogy ki veszi át a békefenntartást. Eddig a piacok elnézték az elnök különös kijelentéseit és lépéseit, de úgy tűnik, most betelt a pohár.