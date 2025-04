A tőzsdepánik elérte Budapestet is

Az Egyesült Államokban az elmúlt hétvégén kezdődött, majd Európára is átgyűrűző tőzsdepánik tegnap - magyar idő szerint hajnalban - elérte az ázsiai tőzsdéket, ahol évek óta nem tapasztalt árfolyamzuhanás következett be. Ezt követően begyűrűzött a négy nap után ismét megnyíló Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) is.