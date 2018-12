Ferenc pápa: a különbség nem jelent veszélyt, és minden ember testvér

A kontextus persze csöppet sem szívmelengető, egy féldiktatúra arcélét rajzolja ki a lap.

"On the Surface, Hungary Is a Democracy. But What Lies Underneath?, azaz A felszínen Magyarország demokrácia. De mi van a felszín alatt? címmel közölt cikket a New York Times - írja a 444.hu. Az anyagban a magyar olvasó számára nincsen újdonság, szó esik a CEU-ról, a bíróságokról, a közelmúlt tüntetéseiről, meg arról, hogy mennyire tekinthető demokráciának még Orbán rezsimje. A cikkben erős mondatok vannak Jason Stanley-től, a Yale filozófiaprofesszorától is, aki októberben azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy lefasisztázta Orbánt. A professzor még olyat is mondott, hogy ha Orbán rendszere még valamiben különbözik a fasizmustól, az az, hogy Magyarországon még nincsen Gestapo, és Orbán állam feletti ellenőrzése kevésbé szól az erőszakról. De a cikk szerint Orbán kontrollja az állam felett éppen annyira teljes, mint a fasiszta rendszerekben tapasztalható.