Sürgősen, de nem úgy

A szeretet karácsonyi üzenetét csak akkor fogadja be a szívünk, ha szakítunk az önzés bármely formájával – hangoztatta Ferenc pápa szentesti üzenetében. Manapság különösen időszerű ez a gondolat, mert éppen a politikusok mérhetetlen önzése miatt került a világ mind politikai, mind gazdasági szempontból rendkívül veszélyes helyzetbe. Európa több országában válnak egyre erősebbé a populista erők. Németországban még próbálnak tenni valamit a jobboldali radikális Alternatíva térnyerése ellen, itthon azonban már teljesen elfogadottá vált az önzés kultúrája. A bezárkózás, mások elidegenítése, az ellenségkép kreálása mind egyetlen célt szolgál: megtartani a hatalmat.

Az önzés az Egyesült Államokat is egyre inkább térdre kényszeríti. Donald Trump elkényeztetett kisgyerek módjára irányítja az országot. James Mattis hadügyminiszter lemondása és ennek megindoklása - jelesül, hogy nem ért egyet a szíriai és afganisztáni csapatkivonással - után Trump arra a kijelentésre vetemedett, hogy a hadügyi tárca tulajdonképpen nem is annyira fontos. Az amerikai elnök most már a FED elnökét fenyegeti, amivel még jobban felgyorsította a tőzsdeindex zuhanását.

Az önzésnek számos megjósolható, illetve felmérhetetlen következménye is van. Azok, akik nem állnak be a sorba, s még bátorságuk is van ahhoz, hogy véleményüket a nyilvánosság előtt is képviseljék, a rendszer ellenségeivé válnak. Olaszországban a katolikus egyház képes az Evangélium szellemében működni. Több egyházi vezető is bírálta Matteo Salvini belügyminiszter gyűlöletkeltő politikáját, s rámutattak arra: különösen kártékony, és megmérgezi az emberek lelkét, ha valaki a vallást használja fel politikai célokra, mások kirekesztésére. A Famiglia Cristiana című katolikus hetilap hetente tiltakozik Salvini irányvonala ellen, ami bizonyos bátorságot is feltételez, hiszen Olaszországban a mostani politikai közeg nem a társadalmi megbékélést hirdetőknek kedvez. A kirekesztés politikai szempontból hatékony és kifizetődő ugyan, de pusztító társadalmi hatásai lehetnek. Fabiny Tamás evangélikus püspök a HVG-nek adott interjújában találóan fogalmazta meg: évtizedek kellenek ahhoz, hogy elmúljanak a kölcsönös gyűlölködés hatásai.

Ám nemcsak evangélikus, hanem olyan katolikus főpapjaink is vannak, akik egyértelműen Ferenc pápa irányvonalát követve lépnek fel az önzés kultúrája ellen. Beer Miklós váci püspök levelét az egyik tüntetésen olvasták fel, amelyben mindössze annyit mondott: az emberek természetes joga, hogy utcára mennek, ha úgy érzik, sérültek a jogaik. Nem állt be tehát a sorba, amiért rögtön meg is kapta a maga jussát a kormányoldalról. Balog Zoltán korábbi emberminiszter – teljesen félremagyarázva a püspök levelét – arány- és szereptévesztéssel vádolta Beer Miklóst.

Ma már merészség kell ahhoz, hogy kimondjuk a gondolatainkat, ha azok nem felelnek meg az önzés kultúráját hirdetők, a kereszténységükkel kérkedők érdekeinek. Egyre több bátor emberre lenne szükség. Nélkülük valóban enyészet fenyegeti a világot.