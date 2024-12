Heti abszurd: Maszkszózat

„Egyelőre nincs B terv arra az esetre, ha a gazdaság a járvány terjedése (értsd: a megbetegedések számossága) miatt magától belassul, esetleg teljesen leáll. De hogy ez ne derüljön rögvest ki, addig is erőt kell mutatni, például azt elbábozni, hogy ha a vírus nem is fél tőlünk, a szomszédok rettennek. Úgyhogy a kabinet 700 milliárdért rendelt is 200 Hiúz harckocsit. És ha a Kárpátok nagymacskái velünk vannak, ki lehet ellenünk?”