Emelik a riasztás szintjét Indonéziában a veszélyes vulkán miatt

Törvényt hozott saját feloszlatásáról a kneszet, és ezzel megkezdődött az április 9-ére kitűzött előrehozott parlamenti voksolás választási kampány időszaka - jelentette az izraeli tízes kereskedelmi tévécsatorna híradója szerda este. A százhúsz tagú izraeli törvényhozói testületben harmadik olvasatban százketten szavaztak a kneszet feloszlatása mellett, ketten pedig ellene. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök egy fős többségűre fogyó koalíciója csupán néhány napig bírta, az igen törékenynek bizonyuló szövetség a kneszet feloszlatása, új választások kiírása mellett döntött. Az előrehozott választásokat a tervek szerint április kilencedikén rendezhetik meg, a jelenlegi törvényhozás mandátuma eredetileg novemberig szólt. Nagy kérdés, hogy Aviháj Mandelblit főügyész a tavaszi előrehozott választásokig dönt-e arról, hogy a nyomozóhatóság javaslatával összhangban vádat emelnek-e Netanjahu ellen a különböző korrupciós, vesztegetési ügyekben. A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a többség nem akarja, hogy a miniszterelnök folytassa, viszont a többi politikus még népszerűtlenebb. Még nem alakult ki a végleges pártpaletta sem, ám a jelenlegi előrejelzések szerint Netanjahu pártja, a Likud 30 mandátummal megőrizné vezető helyét a 120 fős törvényhozásban, így valószínűleg újra ő futhatna majd neki egy új koalíció összekovácsolásának. Ha sikerül neki, akkor leghosszabban szolgáló miniszterelnökként megdöntheti David Ben-Gurion rekordját. Netanjahu és a Likud támogatottsága tehát gyakorlatilag azonos a 2015-ös szinttel, az akkori választáson is 30 mandátumot szerzett a párt, vagyis a miniszterelnök és neje kapcsán nyilvánosságra került korrupciós botrányok nem rontottak a helyzeten. A politikai népszerűségi lista második helyén egy még létre sem jött formáció és egy hipotetikus miniszterelnök jelölt áll: amennyiben Benny Gantz volt vezérkari főnök indulna Netanjahu ellenlábasaként a bal-közép tábor támogatására számíthat és megelőzhetné a Jair Lapidot, a Jes Atid/ Van jövő elnevezésű párt elnökét és Naftali Bennettet e), Zsidó otthon párt vezetőjét vagy Avi Gabayt, a Zionista szövetség miniszterelnök jelöltjét is. Gantz politikai szerepvállalását már többször meglebegtette az izraeli sajtó is, de az 59 éves volt katonai vezető egyelőre nem nyilatkozott hivatalosan, csak annyi derült ki, hogy amennyiben indul, azt új párt színeiben teszi. Ezért mérik a közvélemény-kutatók az egyelőre meg sem alakult pártjának támogatottságát.