A törmelék eltűnt, de a leki sebek sosem gyógyulnak - képpárokon Japán a cunami után és ma

2011. március 11-én, helyi idő szerint 14 óra 46, közép-európai idő szerint 6 óra 46 perckor a Richter-skála szerinti 9,0-s erősségű földrengés rázta meg Japán keleti partvidékét, majd a rengést cunami követte, 10 méteres hullámokkal. A katasztrófa következtében több mint tizenkétezren meghaltak, sok a sebesült és több mint tizenötezer ember eltűnt, a japán meteorológiai intézet szerint ez volt az országban valaha bekövetkezett legnagyobb földrengés. A rengés epicentruma a japán partoktól 125 kilométerre, a hipocentruma 24 kilométeres mélységben volt, mely után folyamatosan utórengések következtek be, előfordult köztük 5,8-es és 7,4-es erősségű is. Utórengései még 10 évvel az esemény után is érezhetők, 2021. február 13-án például 7-es erősségű utórengés rázta meg Szendai partvonalát.