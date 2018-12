Meghalt egy szurkoló az Inter-Napoli meccs előtti összecsapásban

A szerdán rendezett olasz bajnoki mérkőzés előtt egymásnak estek a két csapat szurkolói, a rendőrség közlése szerint egy halottja van az incidenseknek.

Meghalt egy Internazionale-szurkoló az Inter és a Napoli meccse előtti szurkolói összecsapások egyikében - írja az Index a Goal.com nyomán. A meccs előtt a két csapat ultracsoportjai többször is egymásnak mentek Milánóban. Az olasz rendőrség azt közölte, egy férfi meghalt az egyik támadásnál.

A helyi hatóságok azt állítják, hogy az interesek egy csoportja rátámadt egy Napoli-szurkolókat szállító buszra. A kavarodásban léphetett egy Inter-szukoló egy kocsi elé, ami elütötte. Mentők próbálták megmenteni a férfi életét, de már nem tudtak segíteni rajta. A Football Italia szerint a 35 éves Daniele Belardinelli volt az áldozat, körülbelül egy órával a meccskezdés előtt halt meg.

„Az összecsapások hirtelen törtek ki. Ezek az ultrák lécekkel és botokkal támadtak a Napoli-szurkolókat szállító buszra"

– mondta a milánó rendőrfőnök, Marcello Cardona sajtótájékoztatón. „A szemközti sávban próbáltak elmenekülni, ahol néhány autó húzott el mellettük, egy Inter-ultrát, akit kitiltottak a stadionból, egy SUV ütött el. Még nem tudjuk, hogy honnan jött és ki vezette ezt az autót. Négy nápolyi könnyebben sérült, egyiküknek vágott sebe van, a másik háromnak horzsolásai. Eddig két Inter-ultrát tartóztattunk le, de még továbbiakat is keresünk. Hármat már képek alapján azonosítottunk, nem kizártak további letartóztatások sem, ami történt, az nagyon súlyos" – mondta Cardona.

A rendőrfőnök nem szeretne hasonló eseteket, március 31-ig le is záratná a Curvát, az Inter-ultrák helyét a San Siro stadionban. Az Olasz Futballszövetség elnök, Gabriela Gravina azt sem tartja kizártnak, hogy felfüggesszék egy időre a Serie A-t az Inter-Napolin történtek miatt. A szurkolói balhék mellett a stadionban is feszült volt a helyzet, a napolis Koulibalyt rasszista támadások érték.