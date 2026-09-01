Szívprobléma miatt egy hónapig nem léphet pályára Scott McTominay, az olasz bajnokságban legutóbb ezüstérmes Napoli labdarúgója.
Harminchárom hosszú év után lefegyverző fölénnyel nyertek bajnoki aranyérmet a lesajnált nápolyiak.
Heten petárdázás miatt szenvedtek sérüléseket.
Maszk nélkül, egymás hegyén-hátán tomboltak a kupagyőztes Napoli drukkerei.
Azonban az Egyesült Államok szenátusában többségben lévő republikánusok frakcióvezetője szerint az egyetemi baseball- és amerikaifutball-szezon július elején elrajtolhat. A Napoli csapata kérvényezte a helyi hatóságoktól, hogy elkezdhesse az edzéseket.
Olasz sajtóértesülések szerint utódja nagy valószínűséggel Gennaro Gattuso lesz, míg Ancelotti az éppen edzőt kereső Arsenalnál köthet ki.
Az Inter-Napoli meccsen tett rasszista megjegyzések és a hazai szurkolók huhogása miatt bünteti így az olasz szövetség a milánói csapatot.
A szerdán rendezett olasz bajnoki mérkőzés előtt egymásnak estek a két csapat szurkolói, a rendőrség közlése szerint egy halottja van az incidenseknek.
Hét nyeretlen bajnoki után ismét győzött a Bologna a Serie A 28. fordulójában, Nagy Ádám csapata 1-0-ra nyert a Sassuolo otthonában. A sikerből a magyar játékos tevékenyen nem vehette ki a részét, ugyanis csupán a kispadról szemlélhette az eseményeket.
Az Arsenallal, a Bayern Münchennel és az SSC Napolival szemben is eljárást indított az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fegyelmi bizottsága.
Szenvedésről beszélt Zinédine Zidane, a Real Madrid vezetőedzője a Napoli ellen idegenben is 3-1-re megnyert labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágója után. Arsene Wenger, az Arsenal szakvezetője a játékvezetőt hibáztatta a Bayern München ellen hazai pályán 5-1-re elveszített találkozót követően.
Hátrányból állt fel a Real Madrid a labdarúgó Bajnokok Ligájában a Napoli ellen, így a címvédőnek minden esélye megvan arra, hogy továbbjusson a negyeddöntőbe. A Bayern München otthonában elszenvedett megsemmisítő vereség után az Arsenal trénere, Arsene Wenger lassacskán veheti a kalapját.
Amint azt mondani szokták, csúnyán beleszaladt a késbe a magyar válogatott Nagy Ádámot végig a soraiban tudó Bologna a Napoli vendégjátéka alkalmával az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 23. fordulójának szombati nyitómérkőzésén.
A Palermo múlt heti, Inter elleni 1–0-s veresége után továbbra is kieső helyen áll, így várva a soron következő mérkőzést.
A labdarúgó Bajnokok Ligája keddi játéknapja után kialakult az elitliga első négy csoportjának végső sorrendje. Az Arsenal, a Napoli, a Barcelona és az Atlético Madrid zártak csoportelsőként.
Az Olasz Kupa elődöntőjébe jutott az Internazionale, miután 2-0-ra nyert a Napoli otthonában. A találkozó mégsem a meccsről marad emlékezetes. Maurizio Sarri, a nápolyiak trénere minősíthetetlen hangnemben becsmérelte a milánóiak edzőjét, Roberto Mancinit, aki homofóbnak és rasszistának nevezte kollégáját. A sportban sajnos nem ritkák a rasszista, szélsőséges megnyilvánulások.
A labdarúgó Európa Ligában a Sevilla magabiztosan jutott a fináléba, míg a Dnyipro meglepetésre kiejtette az esélyesebb Napolit.
Példaértékű az, amit az ukrajnai Dnyipro véghez vitt a labdarúgó Európa Ligában. Miközben ugyanis Kelet-Ukrajna egyes részein továbbra is ropognak a fegyverek, a dnyepropetrovszki klub története során először bejuthat az Európa Liga döntőjébe, feltéve, ha sikerül a mai elődöntőn, Kijevben túljutnia a Napolin.
Drámai mérkőzésen, büntetőkkel győzött az Olasz Szuperkupa fináléjában a Napoli a Juventus ellen. A Katar fővárosában, Dohában megrendezett találkozón Rafa Benitez együttese kétszer is hátrányban került a bajnokkal szemben.
A Napoli otthon 2-0-ra nyert az AS Roma ellen az olasz labdarúgó-bajnokság szombati rangadóján.
Olyan lesz, mintha döntőt játszanánk! Habár még "csak" a legjobb nyolc közé jutás a tét, Rafael Benítez, a Napoli mestere a fenti felkiáltással vezette fel a Porto elleni Európa Liga-visszavágót.