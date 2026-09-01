Nagy Ádám nélkül újra nyert a Bologna

Hét nyeretlen bajnoki után ismét győzött a Bologna a Serie A 28. fordulójában, Nagy Ádám csapata 1-0-ra nyert a Sassuolo otthonában. A sikerből a magyar játékos tevékenyen nem vehette ki a részét, ugyanis csupán a kispadról szemlélhette az eseményeket.