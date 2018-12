Új élőhelyet kapott a világ legritkább madárfaja

Nagyszabású vándorkiállítással és előadássorozattal járja majd az országot Máté Bence természetfotós 2019-ben, amihez egy fiataloknak szóló izgalmas játék is kapcsolódik.

Ha az emberek nem mennek a kiállítótermekbe, akkor a képeket kell elvinni az emberekhez – fogalmazta meg Máté Bence nagyszabású projektjének indító gondolatát. A cél most is a természetvédelemre való ösztönzés, a környezetünkben élő állatok megismertetése. Máté Bence 623 természetfotóját nyolc nagyváros frekventált külterén állítják ki külön erre kifejlesztett paravánokon. A képeket egy speciális, LED-fényekkel hátulról megvilágított technika teszi majd még izgalmasabbá. A mindenki számára ingyenesen megtekinthető tárlat képanyagának majdnem fele Magyarországon készült, itthon élő állatfajokról. A 15 U alakú paraván mindegyike más-más témát dolgoz majd fel, lesz például külön paravánja a szalakótáknak, búbos bankáknak, ürgéknek, rókáknak, vagy a magyar természetvédelem címermadarának, a nagy kócsagnak is. De nem csak hazai állatfajokat ismerhetünk meg így, hiszen lesznek más, általánosabb tematikák is a kiállításon, mint például Fények az éjszakában, Fehér, Afrika vagy Sziluett. A turné a tervek szerint 2019. március 12-én indul Budapestről, ezután egy-egy hónapot tölt majd el itt és a következő városokban: Debrecen, Székesfehérvár, Eger, Keszthely, Szeged, Győr, Miskolc. Mindenhol tart majd egy előadást is Vértelen vadászat címmel, amin a természetfotózás kulisszatitkaiba avatja be a nézőket, valamint arról is mesélni fog, hogyan lett a pusztaszeri „problémás” diákból a világ legsikeresebb természetfotósa. A kiállítással párhuzamosan egy fiatalokat megcélzó projekttel is készül, amelynek neve Fajbook. A népszerű közösségi oldalra utaló név nem véletlen, hiszen az alapötlet szerint, ha már úgyis folyamatosan fényképezik magukat és barátaikat a fiatalok okostelefonjaikkal, akkor akár megtehetik ezt a környezetükben felbukkanó állatokkal is. Természetesen vadon élő állatokról kell majd képeket készíteni, és feltölteni a játék weboldalára. A fotók készülhetnek bármilyen telefonnal, fényképezőgéppel, ezúttal nem annyira a minőség, inkább a megörökített állat lesz a lényeg. Tíz kategóriában 700 fajt lehet összegyűjteni a verseny során, ha sikerül meghatározni a lefotózott állatot, azt dupla ponttal jutalmazzák majd. A verseny végén pedig komoly nyereményekkel jutalmazzák a legjobbakat. A fajmeghatározó játék indulása is 2019. március 12-én várható.