Lábunk alatt a mikrokozmosz: a rovarvilág titkait mutatja meg nem csak gyerekeknek egy alapítvány varázslatos programjain

Az ArtEnto Alapítvány a rovarok gazdag szín- és formavilágát mutatja be a fiatal korosztálynak, illetve ismerteti meg velük nem csupán e különleges mikrokozmosz természeti értékeit. Miután a gyerekek többsége még nem fél a rovaroktól, inkább szereti és csodálja őket, rajtuk keresztül a szülők hozzáállása is változhat a sok negatív előítélettel kezelt kis élőlényekhez. Az alapítvány szervez közösségi eseményeket és foglalkozásokat is, például a lepkék életéről és anatómiájáról, a nemrég nyílt józsefvárosi ArtEnto Ökocentrumban pedig Marco Victor Romano olasz képzőművész természeti installációin kerülnek az ízeltlábúak szürreálisan csodálatos világokba.