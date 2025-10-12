Pestis pusztít Madagaszkáron - Már 30 halott

Egyre nagyobb problémát okoz a pestisjárvány Madagaszkáron. A szigetországban augusztus óta 30-an vesztették életüket a fertőzés miatt, és mintegy 200 megbetegedést regisztráltak. Az év utolsó hónapjaiban gyakori a pestis Madagaszkáron, főként a vidéki területeken. Idén azonban a fővárost is érinti a járvány, Anta Nana Rivóban kilencen haltak meg eddig - tudósít az Euronews.