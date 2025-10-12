Törvénytelen és erőszakos hatalomátvételi kísérletről számolt be az elnöki hivatal vasárnap. Madagaszkáron szeptember 25-én robbantak ki tüntetések az ivóvíz- és áramszolgáltatás akadozása miatt, és a tiltakozásoknak már halálos áldozatai is vannak.
A kasztráció mellékbüntetésként szerepelne a gyermekek sérelmére elkövetett nemi erőszak ötéves büntetési tétele mellett.
A védelmi miniszter szerint a támadást vélhetően bosszúnak szánták amiatt, hogy a lakosok korábban információkat adtak ki a banditákról a hatóságoknak.
Az ősi „gyorsfejű béka-teknős” úgy vadászott, hogy gyorsan kinyitotta a száját, és beszippantotta, majd egyben lenyelte a zsákmányát.
A kutatók szerint az apró hím kaméleonnak a testéhez viszonyítva méretes a nemi szerve.
Egy Madagaszkáron talált lelet segíthet tisztázni a pteroszauruszok, a dinoszauruszok korában élő szárnyas hüllők egyelőre zavaros eredetét is.
A mozgás közben piros végtagot villantó hüllő a 366-dik békafaj Madagaszkáron.
Így már 16-ra nőtt a különleges, hosszú orrú fajok száma.
A katolikus egyházfő bírálta azt, hogy az emberek a jó és a rossz meghatározásánál gyakran igazolják azt a gyakorlatot, amely elvezet a kiváltság kultúrájához, a kirekesztéshez majd a korrupcióhoz.
A szakértők átkutatták Madagaszkárt, végül az ország északi részén fekvő Sofia-tónál találták meg az állatoknak megfelelő területet.
Vannak olyan autók, amiket mindenki ismer a formája vagy története miatt, ilyen a Renault 1961-ben bemutatott kisautója az R4L. Lelkes madagaszkári szerelők tartják életben a bakancs becenevű kocsikat, amiket a taxisoktól a rendőrségig máig boldogan használnak a szigetországban.
Behurcolt mérges varangyok fenyegetik Madagaszkár állatvilágát egy új genetikai kutatás szerint.
Szeptember eleje óta 89-re nőtt a pestisjárvány halálos áldozatainak száma a dél-afrikai szigetországban, és több mint 1000 megbetegedést regisztráltak.
Egyre nagyobb problémát okoz a pestisjárvány Madagaszkáron. A szigetországban augusztus óta 30-an vesztették életüket a fertőzés miatt, és mintegy 200 megbetegedést regisztráltak. Az év utolsó hónapjaiban gyakori a pestis Madagaszkáron, főként a vidéki területeken. Idén azonban a fővárost is érinti a járvány, Anta Nana Rivóban kilencen haltak meg eddig - tudósít az Euronews.
Madagaszkárra utaznak a két és fél évvel ezelőtt tisztázatlan körülmények között eltűnt malajziai repülőgép utasainak hozzátartozói, hogy a roncsok után kutassanak, és fényt derítsenek a katasztrófa okaira.