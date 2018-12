Elrappelte a polgármester, hogy pénzügyileg jól áll a város

Buta, tehetségtelen, nem független - ilyen jelzőkkel illette Lázár János a Hódmezővásárhely polgármesterét, Márki-Zay Pétert. Az elmúlt időszak elvesztegetett időként fog bevonulni a város történelmébe a volt miniszter szerint.

Ilyen a tökéletes "interjú" a kormányoldalon: a Fidesz-közeli Rádió 7 nevű adón nem más, mint Rákay Philip, a csatorna társtulajdonosa kérdezte Lázár Jánost, a beszélgetést pedig a szintén Fideszhez húzó - a helyiek által csak Lázár-médiának nevezett - vasarhely24.com szemlézte.

Az exminiszter azzal kezdi az alákérdezős interjúban a Márki-Zay-gyalázást, hogy a mostani városvezetőről hamar kiderült: nem független. Sok embert csapott be azzal, hogy egy országos mozgalom élére állt és a Fidesz legyőzését, az ország vezetésének átvételét tűzte ki célul. Az ezzel járó médiaszereplések miatt pedig nem marad idő és energia a város irányítására.

Vásárhelyt jelenleg buta és tehetségtelen vezető irányítja

- mondta az interjúban Lázár János, aki szerényen azt is megjegyezte, saját munkája és sorsa sikeres. Aztán megkapják a magukét azok is, akik szerint a politikus megbukott azzal, hogy nem miniszter: elegánsan őket is buta és tehetségtelen embernek nevezi a fideszes politikus. És különben is, ezek az emberek akkor nyilatkozzanak, ha kormánytagként dolgoznak majd pár évet.

A parlamentben ellenzéki részről elképesztő színvonalcsökkenés történt, hangzott el a műsorban.

Ahol korábban gróf Apponyi Albert, vagy Bethlen István ült, most Bangónék és Tordai Bencék.

A rombolás és a destabilizálás jegyében fog zajlani a 2019-es esztendő az ő részükről – ezt is mondta a volt miniszter. A decemberben a parlamentben történtek Soros-féle bosszú lehetett a CEU-ügyre válaszul – vélte Lázár János.

Ekkor visszakanyarodik Márki-Zay Péterre, akinek a nevét egyébként egyszer sem írták ki az interjúról készült összefoglalóban. "Provokációra, új típusú politikai harcmodorra kell készülni az ellenzék oldaláról tavasszal – országosan és Vásárhelyen is – jelentette ki a politikus. Vásárhely első embere, aki az ország vezetője szeretne lenni, máris úgy beszél a Fidesz szavazóiról,

mintha azok útszéli, bugris bunkók lennének, pedig bármilyen választási rendszer is lenne az országban, az elvitathatatlan, hogy a Fidesz nyerte a választásokat, a társadalom többsége nem kért az ellenzék egyikéből sem."

A Rákay Philippel folytatott beszélgetésben Lázár azon is kesereg, hogy az emberek karácsonykor is a telefont nyomkodják, nem beszélgetnek, nem írnak ma már. A gyerekként a szüleivel az 1980-as évek közepéig tanyán élő Lázár János azt a kedves kis történetet is megosztotta a műsorban, hogy édesapja kék Trabantja után kötötték a szánkót és így csúszkáltak a határban a 80-as évek elejének nagy havazásai alkalmával.