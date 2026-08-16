Időutazás, nosztalgia és a múlt borzalmai találkoztak a martfűi cipőgyár elhagyatott falai között. Tíz évvel a kultikus, A martfűi rém című thriller bemutatója után az alkotók és a helyiek egy rendhagyó, telt házas kertmozivetítésen emlékeztek vissza a forgatásra és az egykori gyár mindennapjaira. A szervezők kitettek magukért, a program tele volt izgalommal és múltidézéssel; az Itt forgatták filmtúra visszahozta a moziélményt oda, ahol a megrázó események egykor valóban megtörténtek.
A férfit mentőhelikopterrel szállították kórházba, de súlyos sérülései miatt életét vesztette.
Korábban több ezren dogoztak a martfűi Tisza Cipőgyárban, mára néhány százra apadt a számuk. Kézműves manufaktúrákban itt-ott újjáéled a tudás, de a szakember már egyre kevesebb.
Kétszázötvenen éneklik együtt Martfű karácsonyi videójában, hogy a város "Szuper csúcshely".
Martfűi üzeméről a Heineken Hungária nem folytatott tárgyalásokat a Lixid Projekt Kft.-vel – ahogy a vállalat korábban bejelentette –, martfűi telephelyét továbbra is disztribúciós és logisztikai bázisként kívánja használni a jövő évtől – közölte a Világgazdaság érdeklődésére a társaság.
Martfű külterületén 2017. február 24-én délután egy gázolajat szállító kamion kereke kapott lángra. A gépkocsi vezetője észlelte az esetet és egy porral oltó készülékkel megkezdte az oltást. Ezt vették észre a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztályának szolgálaton kívüli munkatársai- számol be az esetről a police.hu.
Gyalogost gázolt el egy személygépkocsi szombat délután Martfű belterületén, a 4633-as számú úton, az útszakaszt a helyszínelés idejére teljesen lezárták - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense szombaton.
A Kelet-magyarországi Humán Szolgáltató Központ dolgozói január óta nem kapták meg fizetésüket, így kénytelenek voltak felmondani - írja a szoljon.hu. Kérdés, mi lesz így az ellátásra szoruló idősekkel Martfűn.
A Szegedi Ítélőtábla helybenhagyta a Szolnoki Törvényszék első fokon hozott döntését, így Martfű egykori és Rákócziújfalu jelenlegi jegyzőjét több rendbeli hivatali befolyással üzérkedés és hivatali vesztegetés elkövetőjeként jogerősen 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték.