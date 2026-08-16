Telt ház előtt tért vissza a tetthelyre a martfűi rém a Mozizug különleges kertmozivetítésén

Időutazás, nosztalgia és a múlt borzalmai találkoztak a martfűi cipőgyár elhagyatott falai között. Tíz évvel a kultikus, A martfűi rém című thriller bemutatója után az alkotók és a helyiek egy rendhagyó, telt házas kertmozivetítésen emlékeztek vissza a forgatásra és az egykori gyár mindennapjaira. A szervezők kitettek magukért, a program tele volt izgalommal és múltidézéssel; az Itt forgatták filmtúra visszahozta a moziélményt oda, ahol a megrázó események egykor valóban megtörténtek.