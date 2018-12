Tízezrek az utcán: színészek, háborús veteránok, szakszervezetek

A szerb államfő próbál úgy tenni, mintha a demonstrálók nem léteznének, de ez csak olaj a tűzre.

Minden korábbinál többen vettek részt a sorban negyedik szombaton tartott belgrádi tüntetéseken. Egyes források 50 ezer, mások 70 ezer tüntetőről tettek említést. A megmozdulás ismét az „Egy az ötmillióból” címet viselte arra utalva, hogy Aleksandar Vucic államfő korábban kijelentette, ha ötmillióan tiltakoznának, akkor sem teljesítené követeléseiket. A tüntetők egyebek mellett szabad médiát követeltek, illetve azt, hogy az állami média, az RTS az ellenzék megnyilatkozásairól számoljon be. A követelések között szerepelt már Nebojsa Stefanovic belügyminiszter lemondása is, mivel több olyan gyilkosság is történt, amely feltáratlan maradt. A tüntetők a koszovói szerbek vezetője, Oliver Ivanovic meggyilkolása körülményeinek tisztázását is követelték. Megölése azért keltett sokakban gyanút, mert Ivanovic nem ápolt különösebben jó kapcsolatokat a belgrádi vezetéssel. Mindemellett a tüntetők azt is hangoztatták: a rendőrség nyomozza ki, ki állt a két ellenzéki vezető, Borko Stefanovic és Milan Jovanovic megtámadása mögött. Az egyik szervező, Jelena Anasonovic kijelentette, amíg nem teljesítik ezeket a követeléseiket, minden szombaton tüntetni fognak a fővárosban. Egyúttal bejelentette azt is, hogy a következő megmozdulást január 5-én tartják. Branislav Trifunovic szerb színész azt közölte, a tüntetés szervezője valójában maga Vucic elnök, mert úgy tesz, mintha nem is léteznének a megmozdulások. A belügyminiszter és a szervezők között állandó harc dúl a tüntetők létszámáról. Nebojsa Stefanovic az előző megmozdulásról azt mondta, mintegy 5000-en vonultak fel a fővárosban, a szervezők viszont legalább 35 ezer emberről tettek említést. A szombati megmozduláson a szakszervezetek, illetve a háborús veteránok képviselői is megjelentek. Emellett több civil szervezet is jelen volt.