Nem tisztul a levegő északkeleten, kismamák és idősek ne is menjenek a szabadba

A tervek szerint az igazán fajsúlyos demonstráció szombaton hullámzik végig Budapesten - és az országon.

A két ünnep közt is szerveztek félpályás útlezárást a Vasasok, januárban pedig újult erővel folytatódik az utcai fellépés a rabszolgatörvény ellen. Afféle szilveszteri bohóságnak látszik a hétfő éjjelre meghirdetett, Bajusztalanításnak elnevezett akció Áder János hivatala, a Sándor palota előtt. Hasonló akcióra készült a Kétfarkú Kutyapárt a Kossuth téren, de ezt végül lemondták, az Oktogon Közösség Szakíts, ha bírsz címmel mégis elfoglalja majd a Parlament épülete előtti tér egy részét, hogy "szilveszteri évértékelő mulatságot" rendezzen. Január 2-án, szerda délelőtt 10-kor a Várba szervez megmozdulást a Párbeszéd politikusa, V. Naszály Márta. Egy villámcsődülettel akarja fogadni a miniszterelnököt, ha megjelenne új munkahelyén, a Karmelita Kolostorból kialakított miniszterelnöki hivatalban. Január 7-ére is szerveződik egy hasonló megmozdulás Orbán Viktor házavató bulija címen. Szintén január 2-án az Operaháznál tüntetnek a rabszolgatörvény ellen a 2012-es nagy demonstráció szervezői – emlékezetes, hogy a köztévé az akkori hatalmas tömegmegmozdulásról az Andrássy út egy kihalt szeletének képeivel tudósított. A Magyar Szolidaritás Mozgalom felhívása szerint azért mennek ismét utcára, mert „Orbán Viktor és bűnszervezete a Fidesz-KDNP szolgaságba akarja dönteni Magyarország népét”. Meg akarják mutatni, hogy sokan vannak, dühösek és a végsőkig elszántak – hangsúlyozza a szervezet, amelynek vezetője, Székely Sándor pár napja jelentette be, hogy kilép a DK parlamenti frakciójából. A legnagyobb szabású rendezvénynek a január 5-ére meghirdetett Országos sztrájk a rabszolgatörvények ellen című demonstráció ígérkezik. A fővárosi esemény közösségi oldalán máris majdnem hatezren ígérik részvételüket, az érdeklődők száma pedig több mint 24 ezer. 2019 első szombatján délután 2-kor ismét a Hősök terén lesz a találkozó, majd innen a Kossuth térre vonul a tömeg a Humán Platform Egyesület szervezésében. A civil szervezet azt is jelzi az esemény honlapján, hogy elkezdődött az országban a sztrájkhajlandóság felmérése a munkavállalók körében.