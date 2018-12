Pop, rap és R&B vezeti Barack Obama idei slágerlistáját

Melyek voltak a legfontosabb produkciók, mit néztünk, hallgattunk, olvastunk 2018-ban? Szakmai és személyes élmények az összegzésben. Ezúttal tizennyolc év alattiaktól.

Melyik számot hallgattad meg a legtöbbször a spotify szerint?

Palugyai Sára (13) „Imádok színházba járni, játszani, legtöbbet a barátaimmal vagyok, és élem az életem, mint minden tinédzser.” - Krúbi - Nehézlábérzés dala vagy Ed Sheeran – Photograph. Juhász Gréta (14) A kidsnews.hu újságírója - Nem használok spotify-ot, inkább YouTube-on szoktam zenét hallgatni, mert úgy én választhatom ki, hogy az adott előadótól mit hallgatok meg és nem kell előfizetni. Amit az évben a legtöbbet hallgattam, az a Queen-től az: I want it all. Bazsányi Simon (17) Gimis vagyok a budapesti Radnóti Gimnáziumban tanulok 8-os korom óta. Leginkább a színház, a film, a fotográfia és az irodalom izzít. - Sajnos nincs spotify-om, de ha lenne, akkor valószínűleg a legnépszerűbb előadó Leonard Cohen lenne, a legtöbbet hallgatott számok pedig a Love My Way a The Psychedelic Furs-től, vagy a Sehol se talállak Parno Graszt feldolgozása. Solymosi Máté (16) A kidsnews.hu újságírója - A Spotify szerint a legtöbbet hallgatott számom Jack White Over and Over and Over-je (az ő albuma a legtöbbet játszottam is), míg leghallgatottabb előadónak a Radiohead-et mondta.



Olvastál-e olyan könyvet, amit nagyon szívesen ajánlottál/ajánlanál a barátaidnak?

Palugyai Sára - Igen! Sajnos most kevesebb időm van olvasni, de amit nemrég olvastam, és imádom, az Abigél, ami pedig idén az egyik kötelező olvasmányunk volt, a Kutya különös esete az éjszakában. Szintén szuper. Juhász Gréta - Az én egyik örök kedvenc könyvem az Emlékek őre. Mindenkinek csak ajánlani tudom. Bazsányi Simon A 2018-ban olvasott kötetek közül mindenképp ajánlom mindenki számára a Brooklyn Follies-t Paul Austertől, magyar könyvek közül pedig Mikszáth novellafüzéreit. Solymosi Máté - Az idén általam olvasott könyvek közül a legkiemelkedőbb Totth Benedek Az utolsó utáni háború című regénye volt. Elképesztően lehengerlő cselekmény, élesen megteremtett világ és húsbavágó brutalitás minden második fejezetben. Kemény könyv.



Ki az a művész, aki a legnagyobb meglepetést okozta neked?

Érezted-e azt idén színházban/moziban/koncerten, hogy legszívesebben kijönnél a vége előtt?

Palugyai Sára - Krúbi. Egyértelműen Krúbi. nemrég találtam rá a zenéire és imádom. A dalaiban nagyon jó rappek vannak, és a szövegek nagyon értelmesek, elgondolkodtatóak, élvezetesek. Nem gondoltam, hogy mostanában lesz egy ilyen szó kimondó énekes, mint ő. Örülök, hogy a szövegeiben, ilyen jó dolgokat fejt ki. Juhász Gréta - Leiner Laura az Ég veled második kötetével, a Maradj velem-el. Nagyon meglepő és fordulatos!  Bazsányi Simon Nehéz kiválasztani egyetlen művészt, aki igazán meglepett, akinek eddig mindig sikerült ebben az évben - és majdnem mindig jó értelemben - az Lars von Trier volt, akinek az életművét az elmúlt hónapokban néztem végig. Solymosi Máté - Talán az Idles nevű bandát mondanám itt, egy olyan műfajban dolgoznak amiről sosem hittem volna, hogy tetszeni fog, és valahogy mégis az évből a második legkedvesebb albumomat jelentették meg.



Palugyai Sára - Nem igazán. Én úgy vagyok vele, hogy szeretem a rossz előadásokat is megtapasztalni, hogy utána el tudjam dönteni, miért nem tetszett, mi volt benne rossz, mi volt jó. Szóval ez alapján nem volt most ilyen. Juhász Gréta - A túl szexi lány című film enyhén szólva nem igazán lopta be magát a szívembe. Bazsányi Simon Moziból talán még soha nem mentem ki, ennek talán három összetevője lehet. Elég jól megválogatom, hogy mire ülök be, és kizárólag artmozikba járok, ezeknek a vetítőtermeiből nem sétálok ki szívesen, pláne nem hideg időben. A harmadik komponens pedig az alkotók jelenlétének a hiánya, moziban nem érzem sértőnek, ha nem figyelek oda, esetleg elszunyókálok. Ha egy színházi előadás igazán rossz, akkor arról el szoktam jönni. Általában olyan helyekre járok, ahol az ország legjobb színészei játszanak, ezért különösen rossz élmény őket szegényes, vagy idétlen alapanyagból készített unalmas rendezésekben látni őket. Konkrét példa a Katonában bemutatott Cirkó. Talán a legnagyobb csalódás az idén, amit az ismerősök előzetes dícsérete még nagyobbá tett. Otthagytam még a József Attila színházban bemutatott Ember tragédiája feldolgozást, de hát az egy vicc. Könyveket régebben tettem le sokszor, mostanában ha elkezdek valamit, azt végig is olvasom. Solymosi Máté - Azt hiszem nem.



Ha egyetlen alkotást (filmet, színházat, zenét, könyvet, képet) kellene kiválasztanod, mi volt az év élménye?

Palugyai Sára - Hú nagyon sok volt, de talán, ami legutóbb megfogott az a Bohém rapszódia film. Az is sokat segített az élményben, hogy a legjobb barátaimmal mentem. A film megható volt, lehetett rajta sírdogálni, és nevetni is olykor-olykor egy-egy poénnál. Azóta hallgatom a Queent, és imádom. Juhász Gréta - A TEDx Danubia színpadán állni! :D De a legnagyobb filmélmény a Bohemian Rhapsody volt! Bazsányi Simon A legemlékezetesebb alkotás egyértelműen Nádas Péter: Párhuzamos történetek-je. Solymosi Máté - Hogyha egyetlen egyet, akkor a Twenty One Pilots Trench című albumát emelném ki. Ez a lemez meghatározta a tavaszomat (itt még az interneten keresztül történő különféle előzetes infókkal), a nyaramat (megjelent róla az első két szám) majd végül a tanévem első felét is, amikor végül kijött októberben. Elképesztő minősége és szépsége kihozta belőlem a gyermeki lelkesedést és segített valahova tartozni és örülni, hogy továbbadhatom az általa nyújtott élményt másoknak is. Az album jelenlegi terve meghatározni a jövő évemet is, ugyanis februárban Bécsben, majd nyáron a szigeten is lesz lehetőségem látni a bandát. Ez az album nem csak egy lemez; a jelenem kulcsa, azt hiszem.