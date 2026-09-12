A Creedence Clearwater Revival 1967-ben alakult, 1972-ben megszűnt. Ám zenéje kétségkívül milliókkal maradt mindhalálig.
Az ausztrál hanglemezipari szövetség új szabályai különbséget tesznek az alkotói segédeszközként használt mesterséges intelligencia és a lényegében gép által előállított zene között. Utóbbi nem kerülhet fel az ország hivatalos slágerlistáira, és ARIA-díjat sem kaphat.
Riccardo Del Turco 1968 nyarán elgondolkodott: miről kellene dalt írni? Aztán a homlokára csapott: mi másról, a júliusról!
Hatvan évvel ezelőtt, 1965. november elsején jelent meg az Ifjúsági Magazin első száma. Hogy jön ez ide? Úgy, hogy abban a lapban tették közzé az első magyar slágerlistát 1966 márciusában.
Az ötvenegy esztendős Frank Sinatra 1966. július 19-én Las Vegasban feleségül vette a nála éppen harminc évvel fiatalabb – napjainkban a nyolcvanadikat taposó – Mia Farrow-t. Huszonnégy hónappal később, amikor a művésznő Roman Polanski Rosemary gyermeke című filmjét forgatta, Sinatra azzal küldte ügyvédjét a forgatásra, hogy közölje, mi a helyzet: elválik.
„A bőrfakító Michael Jackson minél fehérebb lett, annál feketébbé vált” – írta a The Guardian, miután a Black or White az első olyan amerikai szám lett Elvis Presley 1960-as It’s Now or Neverje óta, amely egyből a brit slágerlista élére ugrott. Ez 1991 novemberében történt, majd december 7-én Amerikában is az élre állt – aztán hét hetet töltött a topon – a nevezetes Jackson-dal.
Nem volt soha ilyen jó dolgunk – állapíthatták meg az Illés együttes tagjai ötven évvel ezelőtt, mert 1970 decemberétől 1971 júniusáig egyfolytában a hazai slágerlista élén állt a Kéglidal. A szám Mészáros Márta Szép lányok, ne sírjatok! című filmjéhez készült, akárcsak a kislemez B oldalán hallható Élünk és meghalunk és további három Illés-dal, azon kívül jó néhány nóta a Kextől, a Metrótól, Tolcsvayéktól, Zalatnay Saroltától.
Június tizenötödike különleges nap a popzene történetében: kilencszáz-hatvanháromban ekkor ugrott az amerikai slágerlista élére egy japán kompozíció.
Mások mellett a felesége könyvét és Nelson Mandelát olvasott, westernt és a Sztálin halálát nézte a volt amerikai elnök, aki idén is közzétette aktuális kedvenceinek listáját.