Nem szólt ránk a házmester

Nem volt soha ilyen jó dolgunk – állapíthatták meg az Illés együttes tagjai ötven évvel ezelőtt, mert 1970 decemberétől 1971 júniusáig egyfolytában a hazai slágerlista élén állt a Kéglidal. A szám Mészáros Márta Szép lányok, ne sírjatok! című filmjéhez készült, akárcsak a kislemez B oldalán hallható Élünk és meghalunk és további három Illés-dal, azon kívül jó néhány nóta a Kextől, a Metrótól, Tolcsvayéktól, Zalatnay Saroltától.