Barack Obama ismét megemlítette Magyarországot egy interjúban

A demokrácia működéséhez szükséges, hogy egyaránt legyen bal és jobboldal is, de úgy tűnik, hogy bizonyos államoknak ez gondot okoz - hangsúlyozta Barack Obama volt amerikai elnök a spanyol közszolgálati televíziónak (RTVE) adott, szombat éjjel sugárzott interjúban.