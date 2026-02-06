Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője „álságos felháborodásnak” tartja a rasszista poszt miatti bírálatokat.
A volt amerikai elnök Kapronczay Stefániával, a Társaság a Szabadságjogokért egykori stratégiai igazgatójával és Léderer Sándorral, a K-Monitor társalapítójával, ügyvezető igazgatójával beszélgetett Zuzanna Rudzińska-Bluszcz korábbi lengyel igazságügyi miniszterhelyettes társaságában.
Már dübörög voksolás az USA-ban.
A Demokrata Párt országos jelöltállítójának eddigi három napján a párt aktív és egykori politikusai személyes hangú kortesbeszédekben méltatták Kamala Harrist és Tim Walzot.
Sérelmeinek áradata még rosszabb lett, mióta attól fél, veszíteni fog az elnökválasztáson – állapította meg a volt amerikai elnök.
Ezt a volt amerikai elnök és felesége telefonon közölte a jelenlegi alelnökkel.
Az elnökjelöltségtől vasárnap visszalépő Joe Biden alelnöke, Kamala Harris támogatását jelentette be, ám a Demokrata Párt küldöttjei nem kötelesek ezt figyelembe venni az augusztusi jelöltállító konvención. Az utódlás kérdése egyelőre nyitott marad.
Szép lassan kezd felzárkózni Bidenhez.
Kaotikus, a valóságot igencsak sajátosan értelmező beszédet mondott a volt amerikai elnök New Hampshire-ben.
Oroszországot és Kínát is komolyan bírálta a volt amerikai elnök.
A demokrácia működéséhez szükséges, hogy egyaránt legyen bal és jobboldal is, de úgy tűnik, hogy bizonyos államoknak ez gondot okoz - hangsúlyozta Barack Obama volt amerikai elnök a spanyol közszolgálati televíziónak (RTVE) adott, szombat éjjel sugárzott interjúban.
A külügyminiszter reagált a korábbi amerikai elnök kritikájára.
A Nobel-békedíjas volt amerikai elnök Magyarországot hozta fel példaként.
Ezt állítja a Trump adminisztráció távozó külügyminisztere.
A napokban közvetlenül a vakcinákat kifejlesztő cégekkel fognak tárgyalni arról, hogy mikortól lehet számítani az oltóanyag tömeggyártására és miképpen kell megszervezni annak elosztását.
A volt amerikai elnök a BBC brit közszolgálati televíziónak adott interjút.
Trump és Biden az utolsó pillanatig kampányol.
„Donald Trump nem fog hirtelen egyszer csak megvédeni minket. Arra sem képes, hogy a legalapvetőbb óvintézkedéseket megtegye, hogy saját magát megvédje” – fogalmazott.
Elismerte, hogy a koronavírus-járvány bármelyik elnököt próbára tette volna, de úgy vélekedett, hogy Trump különösen alkalmatlan.
Közönség nélkül kevéssé lelkesítő a Demokrata Párt virtuális konvenciója, de az üzenet világos: Trumpnak mennie kell, különben oda az amerikai demokrácia.
Mark Esper védelmi miniszter után elődje, Jim Mattis is elítélte a katonaság washingtoni bevetését. Mind a négy minneapolisi rendőr ellen vádat emeltek.
A Wall Street Journal szerint Greg Craig eltitkolta, hogy 2012-ben Ukrajnának dolgozott.
Mások mellett a felesége könyvét és Nelson Mandelát olvasott, westernt és a Sztálin halálát nézte a volt amerikai elnök, aki idén is közzétette aktuális kedvenceinek listáját.
Melania Trump, II. Erzsébet és Merkel, valamint Ferenc pápa, Bill Clinton és Elon Musk is bekerült az első tízbe. Itt az új rangsor.
Korábban arról szóltak a hírek, hogy a Fehér Házba is küldtek gyanús csomagokat, ezt azonban cáfolták.