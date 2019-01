Djokovic három szettben legyőzte Fucsovicsot Dohában

A magyar játékos Guido Pella oldalán párosban is érdekelt lett volna, ám a duó visszalépett a mérkőzéstől.

A világelső Novak Djokovic három szettben legyőzte Fucsovics Mártont az 1,3 millió dollár (365 millió forint) összdíjazású keménypályás dohai férfi tenisztorna szerdai nyolcaddöntős összecsapásán. A világranglistán 36. magyar játékos kiválóan kezdett, az első játszmát 41 perc alatt 6:4-re megnyerte, ám a folytatásban a 14-szeres Grand Slam-tornagyőztes szerb jobban koncentrált, és a második szettben 5:4-nél elvette riválisa adogatását, majd meg is nyerte a játszmát. A döntő szettben aztán Djokovic háromszor is brékelte Fucsovicsot, és végül simán, 6:1-re hozta a játszmát. A találkozó 2 óra 3 percig tartott. Fucsovics Guido Pella oldalán még párosban is érdekelt lett volna Dohában a szerdai játéknapon, ám a magyar–argentin duó visszalépett a 18 óra 30 percre kiírt negyeddöntős mérkőzéstől.