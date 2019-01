Karácsony döntött arról, hogy háborúba megy-e

Mégis elindulhat a zuglói polgármester az ellenzéki főpolgármester-jelöltek versenyén – értesült lapunk.

Karácsony Gergely, a párt társelnöke péntek este bejelenti, hogy elindul a fővárosi előválasztáson – tudta meg a Népszava. Zugló polgármestere lapunknak sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta az információt, csak azt mondta: legközelebb péntek este fog beszélni az előválasztáson való indulásáról, vagy éppen nem indulásáról Gulyás Márton aktivista műsorában. Érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője a két ünnep között lapunknak még azt mondta : erős jelöltet fognak állítani, "akivel nagy meglepetést" fognak okozni. Ha Karácsony valóban az indulását jelenti be, akkor az lökést adhat a szocialisták által kezdeményezett ellenzéki előválasztásnak is. Molnár Zsolt, az MSZP fővárosi elnöke sajtótájékoztatóján az előválasztás első körös regisztrációjáról csak annyit mondott: jöttek érdeklődök. A regisztrálóknak – mint megírtuk – három napra, december 27-re, 28-ra 29-re tíz fővárosi MSZP-irodát nyitottak meg, ám vélhetően nem volt hatalmas érdeklődés. A két ünnep közötti időszakra egyébként sem számítottak nagy tömegre, elsősorban a külföldön dolgozó, de karácsonyra hazalátogató, budapesti lakcímmel rendelkező választópolgároknak szerették volna megadni a lehetőséget, hogy a későbbi online szavazás érdekében regisztrálhassák magukat. Lesz egy második regisztrációs kör is január 9. és 23. között. Molnár Zsolt leszögezte, hogy aki személyesen akar majd voksolni január 28. és február 3-a között, annak nem szükséges előzetes regisztráció. A fővárosi szocialisták elnöke hangsúlyozta, hogy az ellenzék új reményekkel indul neki az évnek, ráadásul 2019-ben két voksolás, egy uniós és az önkormányzati, valamint legalább egy előválasztás is lesz. (Itt érdemes megemlíteni: a Pulzus friss kutatásából kiderült, hogy a megkérdezettek csaknem 30 százaléka fontosabbnak tartja az önkormányzati választást, mint az unióst.) Molnár kijelentése, miszerint legalább egy előválasztás is lesz, annak fényében figyelemre méltó, hogy december végén még úgy nézett ki: két ilyen procedúra lesz. Az elsőn február 3-án hirdetnek eredményt, és a szervező MSZP mellett a Párbeszéd, a DK és a Szolidaritás vesz rajta részt, míg a másodikat júniusban rendezik. Itt – a korábbi tervek szerint – az első kör győztese mérkőzik meg Puzsér Róbert független jelölttel, akit az LMP támogat. Molnár a mostani bizonytalanságot firtató kérdésünkre csupán annyit mondott, hogy ha Puzsér és az őt támogató szervezet politikai pályán lesz júniusban, akkor az előválasztás első körének győztese kiáll a független jelölttel szemben. – Abban egyébként biztos vagyok, hogy a február 3-ai győztes lesz Tarlós István ellenzéki kihívója is – tette hozzá a politikus.