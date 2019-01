Január végétől már ellenőrizhető lesz az autó előélete

Idén folytatódhat a személyautó eladási hullám, és egyre több magánvevő tér vissza. Január végén elindul a közhiteles, ingyenes gépjárműadat-lekérdező.

Nagyjából a 2008-as szintre növekedett az új személyautó piac tavaly a 136 501 eladott új személygépkocsival. Ez 17 százalékkal haladta meg az előző évi eredményt, de idén további 18 százalékos piaci bővülésre számítanak az újautó kereskedők, és reális számnak tekintik a 160 ezer forgalomba helyezést. A 2008-as válság utáni mélyponthoz képest ez óriási előrelépés, de még így is meghaladja a hazai autópark átlagéletkora a 14 évet. Az európai átlag 11 év. A Magyarországra behozott használt autók átlagéletkora 12 év fölött van, a teljes importnak csak 48 százaléka új jármű. Az adatok szerint a magyar autópark 84 százaléka 10 évesnél idősebb. Kedvező trend viszont, hogy a múlt évi 749 helyett 2019-re 2000 tisztán elektromos személyautó első forgalomba helyezését várják az importőrök és kereskedők – a Magyar Gépjármű Importőrök (MGE) előrejelzése szerint. Örvendetes az is, hogy folyamatos a magánvásárlók visszatérése, és bár arányuk már megközelíti az 50 százalékot, ez még mindig egészségtelenül alacsony arány – mondta Erdélyi Péter, az egyesület ügyvezető elnöke az MGE csütörtöki tájékoztatóján. A kereslet bővülését ösztönözte a devizahitelválság múltán a szabályozottabb forinthitelezés, a munkaerőhiány miatt a munkahelyek korábbinál nagyobb biztonsága és az elmúlt két évben a jövedelmek két számjegyű növekedése, valamint a rendkívül alacsony, betéti kamatok, amelyek eltérítik a lakosság nagy részét a rövid távú megtakarításoktól. Az MGE ügyvezető elnöke hozzátette, Az elmúlt években egyre több autótulajdonos, üzemeltető tért vissza a márka, illetve a legális szervizhálózatba a „sufni” szervizekből, amiben szerepet játszhatott az egyesület és az Autós Nagy Koalíció (ANK) éveken át tartó kampánya - tette hozzá Erdélyi Péter. A sebességtúllépésre bevezetett zéró tolerancia pedig a baleseti statisztikát javíthatta: míg 10 évvel ezelőtt még 1300-an haltak meg közlekedési balesetben, tavaly ez a szám 600-ra csökkent. A használtautó import bővülése ugyan lelassult, de még idén is meghaladhatja az új autó behozatal több mint 50 százalékát, ami nem segíti az autópark fiatalítását. Ráadásul a korösszetétel is rendkívül kedvezőtlen, hiszen a 6 évnél fiatalabb autók aránya alig 11 százalék. A szakmai szervezetek az autópiacot érintő adórendszer átalakítását is javasolják a kormánynak. Egyebek mellett a regisztrációs díj helyébe egy úgynevezett környezetterhelési díjat kellene bevezetni. Ennek az egyik fontos pontja lenne, hogy az EU besorolás szerint a kevésbé szennyező erőforrással szerelt autók kisebb, míg a nagyobb káros anyag kibocsátó gépkocsik után magasabb díjat fizessenek a tulajdonosok, üzemeltetők. Jelentős eredmény, hogy tíz év után végre eredményes volt az ANK és az MGE erőfeszítése és január végétől elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül akár otthonról is ellenőrizhető lesz a kiválasztott használt autó előélete. Az alapvető adatokon, mint az alvázszám, gyártási év, márka, modell, a kilométeróra állása is megjelenik az adatok között. Tovább erősítené a bizalmat, ha nemcsak a vásárláskor, illetve a műszaki vizsgán rögzítenék a változásokat, hanem minden esetben, amikor szervizben javítják, ellenőrzik a gépkocsit, rögzítenék a javítás okát és a kilométeróra állását is – említette Knezsik István, a nagykoalíció elnöke. Ráadásul ez fehérítené az autópiacot is, hiszen amelyik autó történetéből hiányoznak a szervizadatok, ott élni lehet a gyanúperrel, hogy a gépkocsit vagy nem vitték időszakos ellenőrzésekre, vagy feketén javíttatták, és ilyenkor érdemes alaposan meggondolni, hogy nem túl nagy-e a vásárlás kockázata. Emellett a biztosítók is továbbítanák a kártörténeti nyilvántartásuk adatait is továbbíthatják majd ebbe az autótörténeti bázisba. Természetesen mindenki csak a jogosultsága korlátai között férhet hozzá az adatokhoz, érzékeny személyi adatok nem kerülhetnek illetéktelenül magán személyek birtokába.