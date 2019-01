16 millió forintos bírságot kapott a Sopron Bank

Bár tudományos körökben közmegegyezés van a magyar nyelv finnugor rokonságáról, egy új, százfős intézet 800 millió forintért járhat utána a miniszterelnök által emlegetett türk vonalnak.

Már egy ideje tudni lehetett, hogy a kormány áldását adta Kásler Miklós miniszter egyik legújabb álmára, vagyis a Magyarságkutató Intézetre, a 24.hu információi szerint pedig most már a vezető személye és a költségvetés is ismert.A portál szerint Kásler nem tudományos körökből választott vezetőt, hanem a Központi Statisztikai Hivatal műszaki és üzemeltetési osztályán találta meg a számára leginkább megfelelő személyt Horváth-Lugossy Gábor József személyében. Horváth-Lugossy főigazgató feladata lesz, hogy a mintegy 100 fősre tervezett intézetet menedzselje, amihez 800 millió forintos működési keretet szavazott meg a kormány.Kásler Miklós még októberben jelentette be, hogy olyan intézet létrehozására tett javaslatot, ahol tényleg tudományos alapossággal járnak majd a végére a „régi türk–finnugor hipotetikus eredet- vagy nyelveredetvitának”. Az eredetkérdés és a nyelvrokonság tavaly vált hirtelen politikai üggyé, amikor Orbán Viktor miniszterelnök egyszer csak szakított az eddig tudományos közmegegyezéssel, és kirgizisztáni látogatásán a tudományosan elfogadott finnugor helyett türk nyelvrokonságról beszélt a vendéglátóknak.Az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó intézmény feladata a magyarság őstörténete mellett a honfoglalás és a magyar középkor kutatása, vallástörténeti, néprajzi és népzenei kutatás, illetve részvétel a kulturális turizmus, vallás- és zarándoklatturizmus fejlesztésében, továbbá a magyar identitás, hazaszeretet kifejeződésének történelmi bemutatása a magyar történelem korábbi évszázadaiból, és minderről angol és magyar nyelvű folyóirat kiadása.