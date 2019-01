Elhunyt Hankó János

Az alapszakasz véget ért, kezdődik az egyenes kieséses szakasz, a rájátszás. Az NFL legizgalmasabb hetei következnek.

Tony Romo, a Dallas Cowboys volt irányítója, aki visszavonulása után tévés szakkommentátorként folytatta, a mostani szezon kezdete előtt megkapta a szokványos kérdést. Jelesül azt, hogy szerinte melyik két csapat kerül a döntőbe, a Super Bowlba. Nyár volt, ilyenkor a nullánál is kevesebbet lehet tudni az esélyekről. Tony Romo mégis belement a játékba. Tétova mosoly kíséretében kibökte: Jacksonville Jaguars és Green Bay Packers.

Nos, a döntőbe várt két csapatnak még a rájátszásba sem sikerült beverekednie magát. A Jaguars és a Packers annyira leszerepelt, hogy szurkolóik képzett pszichoterapeuták közreműködésével próbálják feldolgozni az elmúlt hónapok kínszenvedését. (Mindkettő jócskán negatív mérleggel zárt, a Jaguars tizenhat meccsből mindössze ötöt, a Packers hatot nyert meg.) A továbbjutók közül más nagy nevek is hiányoznak, elég, ha a Pittsburgh Steelerst említjük.

Ennyit a jóslatokról. Az NFL-ben a tippek úgy kacsáznak, mint a rosszul eldobott tojáslabda a levegőben. A helyzet az alapszakasz lezárultával is csak annyiban változott, hogy szűkült a potenciális győztesek köre, a harminckét csapatból húsz már kénytelen a jövő évre készülni. A rájátszásban szereplő tizenkettő közül viszont bárki, de tényleg bárki megnyerheti a Super Bowlt.

Tavaly se gondolta volna senki, hogy története során először a Philadelphia Eagles megszerzi a bajnoki kupát, a Vince Lombardi-trófeát. Rendben: ennél is nagyobb meglepetés lenne, ha idén a Houston Texans lenne a befutó. A masszív csapat benyomását keltő Chicago Bears viszont kezd újra régi fényében csillogni. Gyaníthatóan itthon is sokan drukkolnak majd nekik, elvégre Matt Nagy személyében a Maciknak magyar származású vezetőedzője van.

Megingásokkal ugyan, de határozottan felfelé ívelő formát mutat az Indianapolis Colts és a Dallas. Még inkább a Seattle Seahawks, amelynek irányítója, Russell Wilson – több csapattársához hasonlóan – csúcsokat döntöget. A surranópályán titkos favorittá lépett elő a Los Angeles Chargers, ahogyan a Baltimore Ravens is: a Hollóknak nyilván dupla erőt ad a nagy vetélytárs Steelers kiesése.

Persze a felsoroltak közül négyen már most hétvégén, a rájátszás első, úgynevezett Wild Card körében elvéreznek majd. Míg az alapszakasz négy legjobban teljesítő csoportgyőztese csak a második fordulóban lép (automatikusan hazai) pályára. Az egyik főcsoportban (AFC) a Kansas City Chiefs és a New England Patriots, a másikban (NFC) a New Orleans Saints és a Los Angeles Rams kapott szabad hetet.

Némelyeknek kifejezetten jól jön az extra pihenő, mások viszont hajlamosak kizökkenni a ritmusból. A bökkenő csak az, hogy mindig utólag derül ki, melyik csapatra érvényes egyik vagy másik állítás. Mindenesetre már csak alig több mint egy hetet kell várni, és azt is megtudjuk, hogy az alapszakasz végére a Chiefs és a Rams szándékosan engedett ki, netán valóban elfogyott a lendület.

Az ismét zseniális Drew Brees vezérletével a Saints pillanatnyilag megállíthatatlannak tűnik, de éppen az előző szezon rá a példa, hogy egy-két hiba is bőven elegendő a búcsúhoz. A New England hiába botladozott néhányszor az alapszakaszban, ennek a csapatnak teljesen mindegy, hogy kivel játszik: garantáltan esélyes a győzelemre.

Az eleve nehezen feltérképezhető erőviszonyokat a sérülések is jelentősen befolyásolhatják. Sokat mesélhetne erről a szép reményekkel induló Washington Redskins, amely sorra vesztette el irányítóit, végül a rájátszást is elbukta.

A lényeg az, hogy a magunk részéről nem vállalkozunk tippelésre. Legfeljebb Tom Brady, a New England klasszis irányítója szavait idézhetjük, aki a szezon előtt így reagált Tony Romo jóslatára: „Meglátjuk, Tony, meglátjuk!”.